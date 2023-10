El ministro Albares desahucia a Maduro

El presidente venezolano es un ejemplo de resiliencia; su etapa de torpe conductor del metro de Caracas no fue impedimento para, tras una adecuada formación en La Habana de Castro, llegar a Ministro de exteriores del más famoso muerto del hospital del Ministerio del interior cubano, el comandante Chávez.

El comandante venezolano tuvo la ocurrencia de nombrarlo heredero político, no de sus caudales, que dejó a sus hijas y ahora lo disfrutan; pero Maduro, al que, pese a recibir consignas directas de Chávez a través del canto de pajaritos, la mayoría de analistas políticos auguraban una brevísima presidencia, ahí sigue.

Maduro, desde su notorio analfabetismo funcional, expresado públicamente durante años, supo controlar el poder con mano férrea. Al modo cubano, logró que siete millones de venezolanos, pocos de ellos votantes suyos, abandonasen el país, provocando una descapitalización ciudadana descomunal, sólo comparable a la de Cuba. Ahora, por necesidades del mercado petrolífero, EE UU parece darle otro margen de supervivencia.

Biden levantó algunas de las sanciones impuestas, todo ello, supuestamente, con la promesa de unas elecciones limpias el próximo año; para el que se lo quiera creer. Y por ello, la oposición se puso de acuerdo para elegir como candidata, en primarias que contaron con todo tipo de trabas por parte del gobierno chavista, a María Corina Machado, a la que el régimen ya despojara de su derecho de voto pasivo por su apoyo a las antiguas sanciones USA. Su invalidación por parte de Maduro y la reacción yanqui marcará hasta dónde va ahora el presidente Biden.

Aquí en Europa es donde entra en juego Albares, retornado junto con el doctor Sánchez de la reunión del Grupo de Puebla, que, como ya hiciera Moratinos respecto a Cuba en tiempos de Zapatero, quiere que la UE levante las sanciones a Maduro. Así, por la cara, sin esperar a ver qué pasa con Corina Machado, y sin atender a los consejos de los muchos exilados que habitan entre nosotros.

Es aquí donde la reducción al absurdo me lleva a pensar que el régimen chavista está finiquitado, pues si un gobierno que legisla para mejorar el acceso a la vivienda y consigue que se dispare el alquiler de los pisos, y se reduzca la oferta de vivienda; o desarrolla leyes de género para mejorar la situación de la mujer que sacan de la cárcel, o recortan su condena, a más de mil violadores o asesinos de mujeres; o, respecto al bienestar animal legisla de forma que se multiplicarán los abandonos de perros, y aumentará exorbitantemente el precio de la proteína animal, a mí no me cabe otra que pensar que Albares nos anuncia el fin del chavismo, aunque él no lo sabe.