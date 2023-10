Todo lo que ella toca es magia

Hoy mis nietas iban a un espectáculo de magia. Y Paula, la mayor, que tanto me sorprende con sus pensamientos, me decía: "Tata, a mí no me gustan los magos que hacen cosas que se ve perfectamente que son de mentira. Dan a un botón y el pájaro desaparece... Pues claro. Es chapucero". Aunque estoy segura que el espectáculo que van a ver será de lo mejor.

A continuación, siguió sorprendiéndome: a mí me gusta la magia, la que hay. Señalaba a su alrededor. Me emocionó mucho oírla porque creo que algo de esa magia en la que ella cree es cosa mía. Siempre he dicho que existe, claro que existe. Está la goma mágica que borró las pesadillas de mis hijos y ahora las de ellas, mis nietas. Solo con que Tata les pase la goma invisible no hay sueños feos, la magia los borra. Y las pomadas mágicas que quitan el picor que la pequeña tenía recientemente. La magia es simple y llanamente creer en ella, hacer que con tu ternura, con los mimos, los besos, aunque no hayas dormido en toda la noche, a ella se le calme el picor... Acucarla y echarla contigo en la cama, apretándome ambas la mano para que no las suelte... A ninguna de las dos. Abrazadas las tres y yo agotada, pero sintiéndome la mujer más afortunada del mundo, reconociendo la magia de que nos entendamos con mirarnos, que ella llore y deje de llorar para que yo no la siga si me ve los ojos acuosos.

Que nos riamos las dos de lo tontas que somos, y cese su llanto... Que ella, mi princesa celta, sepa antes que yo misma qué me pasa, como yo lo sé sólo con mirar sus ojinos verdes. Magia, mi vida, es eso en lo que tú crees, Paula. Saber que puedes y debes ser feliz y hacer felices a los demás, y que esa magia, mi vida, te llevará por el camino de contagiarla a los demás, de conseguir que todos crean en ella. Porque estás rodeada de ella, de la magia, que como en mí, también está en ti. ¿Recuerdas la frase que pone bajo ese retrato que me hizo un viejo amigo fotógrafo hace muchos años? Me preguntaste el otro día por ella: "Todo lo que ella toca es magia". Y te contesté que para ese chico, eso era yo. Pues eso, princesa, también lo tienes tú. Magia.