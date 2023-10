Cosas veredes

Con ocasión de su muy particular y deficiente análisis de los 100 días de gobierno local y en un alarde de invocación general y lugares comunes vacío de contenido alguno, asoma el portavoz de la oposición el capote de su ausencia argumental rescatando la evidencia de la absolución de los acusados en el juicio por la ampliación de El Musel para, con indisimulado y tardío electoralismo, solicitar una rectificación de boca de la señora Alcaldesa por sus críticas hacia la referida obra.

O la fragilidad de su memoria es catedralicia o no le han informado bien desde su propia casa, pues el ejercicio de osadía y descaro adquiere unas dimensiones ciclópeas desde el momento en que es directamente proporcional a la colección de desaires que, encabezados por los responsables de su partido, han discurrido precisamente en la línea que ahora achaca a Moriyón, sin duda yendo mucho más allá del exquisito respeto y discreción por ella mostrados (no otra cosa ha hecho) para con la labor judicial; a saber:

El PSOE, a excepción hecha de Tini, Paz y Kiko Buendía (quienes siempre defendieron la bondad y legalidad de la obra) se ha venido situando en posición de perfil, cuando no poniendo palos en la rueda de la defensa de la honorabilidad de los injustamente acusados, y ello tanto a nivel local, como autonómico o estatal. Y es que el miedo guarda la viña y una resolución judicial eventualmente condenatoria podría situarlos en la picota de una opinión pública que ahora pretenden manipular situándose en el papel de ofendida dama y obviando su dejación en la defensa de la virtud que ahora pretenden profanada.

Más allá de ello, a través de Puertos del Estado y de la intervención de la Abogacía del Estado haciendo gala esta de un paupérrimo estándar ético (soy generoso), la indicada formación (también los populares en su turno, por no hablar de Cascos o Llorca) no solo permitieron, sino que auspiciaron, una suerte de caza de brujas frente a los responsables de la obra, que no solamente no hallaron apoyo alguno, sino que fueron víctimas propiciatorias de una investigación decididamente prospectiva frente a sus personas, patrimonio y honor con el beneplácito de quienes ahora pretenden llevarse al cuello las preseas de una absolución que, desde esta óptica, solamente cabe predicar de fracaso. No en vano y a través de los señalados satélites, ocuparon el rol procesal de acusación, que no el de una defensa cuyos laureles pretenden hacer suyos ahora tras la contundente y gráfica absolución dictada por la Audiencia Nacional.

Y es que ocasiones para plegar velas, defender la legalidad de la obra y, en definitiva, hacerse hoy acreedores a figurar en una instantánea al lado de aquellos que han visto preteridos sus derechos a través de casi una década de calvario, no les han faltado; sin ir más lejos, gozaron de una ocasión sin precedente cuando tomaron conocimiento de la absolución dictada por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, y a lo que parece, el temor a un posterior revés judicial en sede penal evitó ese justo y necesario apoyo hacia las víctimas de una causa que ahora se pretende instrumentalizar al partidista servicio de esa fútil crítica hacia un gobierno local cuya máxima autoridad –reitero– se limitó a mostrar respeto a la justicia sin emplear sus devenires a favor o en contra de sus intereses electorales. A día de la fecha, los perjudicados por tan injusta persecución continúan a la espera de que el Presidente de la Autoridad Portuaria y el de Puertos del Estado, ambos nombrados bajo los auspicios del PSOE, se sitúen a su lado en una declaración pública que, aun tardía y acaso impostada, venga a atemperar el sonrojo que destila su inacción.

Dicen que las personas valen más por lo que callan que por lo que afirman y desde aquí le emplazo, señor Floro, a que cultive la belleza del silencio, no vaya usted a provocar que aquellos que han hecho estoica gala de tal virtud (y aún permanecen en dicha situación) despierten de su letargo y les dejen en peor lugar –si cabe– que aquel en el que les han situado sus 100 días de demérito.

Cosas veredes, amigo Floro, no haga usted "fablar las piedras".