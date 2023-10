Ingeniería aplicada del amor

No existe mayor desprecio que no hacer aprecio. Este el único motivo por el que procederé sin mayor dilación, para alivio del lector, a separar la paja del trigo, recordando así en estos tiempos que no corren sino vuelan, cual velero bergantín, las tradiciones con las crecimos y que se han visto mancilladas por las traiciones de aquellos a quienes todo les vale y nada les basta.

Don Juan Tenorio era así, obra de obligado cumplimiento y recogimiento, en la Noche de Difuntos. Ópera prima de José Zorrilla (apellido ilustre, grácil y políticamente incorrecto para los buenistas), se trata de un drama romántico como pocos (o como muchos); un Romeo y Julieta de tantos que rompen los corazones de quienes aún creen en el amor verdadero. Summum de la felicidad, flechazo de un bastardo Cuoido, tan improbable de encontrar como el mismísimo Santo Grial. Pero en contra de esta tan maravillosa como improbable historia, algunos nos vemos sobrepasados por una fiesta pagana, título para una canción, cuyo mayor mérito es atacar al enemigo fácil y desarmado, y que unos irlandeses llevaron en tiempos allende el mar Cantábrico, tan revuelto estos días como el alma de los italianos cuando se enfrentaban a sus eternos rivales de gallinero, con peor mezcla que la sidra con los cacharros. ¿Qué es el amor?, cabría preguntarse, llegados a este punto de confidencia. Pura física y química, que el gran Joaquín Sabina, Bob Dylan patrio, describiera a la perfección, mereciendo por ello un premio Princesa, del que ya es propietario eterno, con uno de los mejores temas del rock español. Nos movemos así entre amores físicos y químicos, estos últimos mucho más valiosos, con enlaces trivalentes, aptos sólo para valientes que no temen verse despojados de cualquier tipo de orgullo, culpable este de tantos desamores y rupturas, como estrellas llora el cielo durante las noches de San Lorenzo. Recuerden sólo, si me permiten el humilde consejo, que las flores a María, han de ser para dar las gracias y nunca para pedir perdón. Y que más importante es estar presentes al despertar que al irse a dormir; que fornican y hacen la guerra las bestias, mientras que el amor es patrimonio de la Humanidad.