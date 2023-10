Punto y aparte en El Molinón

El Sporting escribió ayer un punto y aparte en la historia de la reforma de El Molinón al presentar un proyecto que abarata en más del 50 por ciento el coste anunciado inicialmente y que no implicaría mover el campo, o lo que es igual, mantiene intacta su orgullosa categoría de decano del fútbol español. El nuevo propósito pasa en realidad por una reforma en profundidad del actual estadio, similar al modelo seguido (hablando en términos de ejecución) en el Santiago Bernabéu y no al de San Mamés. Pero lo más importante es que se adapta mucho mejor a las preferencias de la Federación Española para elegir sedes de cara al Mundial de 2030, a las pretensiones del gobierno local de Carmen Moriyón y a los deseos de la mayoría de la afición. Aclarar la financiación sigue siendo, no obstante, la principal incógnita.