Nuevo balón de oro para Messi, esta vez merecido por haber quedado campeón del mundo con Argentina en Qatar siendo el motor de su selección, y van ocho. En realidad, tres debieron estar más repartidos, para Iniesta, Lewandowski y Mbappé, que ya ha ganado ligas con el PSG y ha quedado campeón de Europa y campeón del mundo con Francia. Hay que respetar el resultado de la votación, acaso los representantes de diversos países influidos por el impacto mediático del astro argentino, pues es claro Mbappé es el jugador actual más valioso. Además, en un once histórico ideal estaría primero en el podio Pelé, luego otros diez; el debate si segundo y tercero serían Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Ronaldo Nazario, Romario u otro. Pelé, tricampeón del mundo de selecciones y marcó más de 1.000 goles cuando se jugaban menos partidos que ahora.

Otros temas futbolísticos de actualidad son el Mundial 2030 y la candidatura de El Molinón, quince estadios españoles optan a ser una de las diez u once sedes. Si tres naciones van a ser organizadoras (España, Portugal y Marruecos) y participarán 48 equipos en doce grupos de cuatro, ¿por qué solo puede haber 18 o 20 sedes, y no 24, dos por grupo? De esa manera podría tener España doce estadios, Portugal seis y Marruecos seis. España ya organizó un Mundial, Portugal una Eurocopa y Marruecos una Copa de África, luego hay muchos estadios de alto nivel, y, por tanto, sería un despilfarro gastar cantidades ingentes en hacer otros nuevos, por ejemplo, en Sevilla hay tres: el de la Cartuja, el del Betis y el del Sevilla. ¿Cuánto costará el de Casablanca para 100.000?

Concretando en Gijón, construir un estadio totalmente nuevo al lado del ya existente no parece eficiente (¿de dónde saldrían los 300 millones, si no son capaces de construir la estación intermodal?), ni tampoco derribar los cuatro graderíos manteniendo el césped, salvo que por razones técnicas no se puedan reforzar o ampliar. La mejor solución es derribar el piso alto de la tribuna principal, si hace falta, y ampliarla con un segundo piso hasta la misma altura de la tribuna este de enfrente, y aumentar los aparcamientos que se precisen, por ejemplo, con una planta subterránea, ahora que no hay concejales comunistas anti coches. El Mundial puede ser una oportunidad para mejorar esa zona de Gijón, sin faraonismos ni ecologismos absurdos, y sus servicios.