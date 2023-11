Una vidente en Ceares

La cosa fue noticia en febrero de 1990 y LA NUEVA ESPAÑA informó ampliamente durante días. En la iglesia de San Andrés en Ceares una vidente hablaba con la Virgen ante numerosos fieles. La gente preguntaba cosas y la Virgen "contestaba por voz de la vidente, de nombre María del Rosario". Explicaba el diario que todos los martes a las diez de la mañana el padre agustino José Alesón oficiaba una misa y tras ella "introducía el diálogo con la Virgen", las conversaciones eran grabadas en casete. Una periodista de LA NUEVA ESPAÑA informaba en exclusiva el 7 de febrero de 1990. Ella había asistido a una sesión "que se inició tras una polémica por la presencia de LA NUEVA ESPAÑA entre los fieles; las sesiones con la vidente ya se vienen celebrando desde octubre de 1989".

Al día siguiente el arzobispo Gabino Díaz Merchán recababa información al párroco de Ceares, José Luis Montero, y el martes día 13 el arzobispado prohibía las reuniones. El medio centenar de personas y la vidente encontraron la iglesia cerrada. Decía el párroco, "yo no cerré la iglesia a nadie, simplemente no la abrí". Además Díaz Merchán pedía al padre José Alesón que se limitase a su labor pastoral y que "se abstenga de participar en esos supuestos fenómenos religiosos". El domingo 25 de febrero de 1990 el diario entrevistaba al padre Alesón, "no volveré a San Andrés de Ceares, la Virgen me ha dicho que mi misión ya está cumplida". Por su parte, la vidente, gijonesa, casada, madre de dos hijos, decía: "Me he encontrado en situaciones difíciles, pero yo no he hecho mal a nadie, si no llega a ser por la Virgen... Hace diez años en El Escorial vi a la Virgen, percibí perfumes y que algo había cambiado en mí. Yo escucho a la Virgen y lo transmito, a veces son mensajes que no entiendo". Informaban Ángeles Rivero, Eduardo García y Jaime Poncela, con fotos de Ramón González. Recababan también opiniones de otros párrocos de Gijón, e incluso a Óscar Piñera líder vecinal de la zona y en ese momento concejal por Izquierda Unida.