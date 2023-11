Quiero unas tijeras

Poniéndonos a pensar en autonomías, se me ocurre que nosotros, Asturias, es la que más privilegios debería tener. Hace cientos de años, un rey astur, Pelayo, empezó la reconquista que ha hecho que no estemos todas con burka, y disfrutando de los derechos que tienen las mujeres en los países islámicos. O sea, que nosotros somos los primeros, los importantes, los que tenemos derecho a reclamar todo tipo de prebendas. Por ejemplo, no estar aislados como siempre del resto de España gracias a que nuestros gobiernos tienen que rendir pleitesía al actual emperador. Y esto sucede desde hace 40 años.

Somos una autonomía que no figura ni para dar el tiempo que se pasan de Galicia al País Vasco. Porque sí, estos, especialmente los vascos, claro, que tiene privilegios, pero algo menos que los que tienen como líderes a fugitivos y delincuentes, a quienes, además, el emperador pretende condonar una deuda de 15.000 millones que pagaremos entre todos, posiblemente más nosotros, que somos una comunidad gobernada por quienes lo consienten. Nos subirán impuestos mientras vamos viendo cómo otras comunidades históricas (Galicia, País Vasco y demás) van exigiendo también lo mismo que los secuaces de quien quiere un país separado del estado español, sin ningún tipo de deuda con esta, pero, eso sí, aprovechando las infraestructuras que les regalamos para que ellos las exploten. Todo de lo más solidario. Está más que claro.

España va a ir poco a poco convirtiéndose en un puzzle con distintas autonomías como países, estableciendo fronteras ahora que todos las quitamos, hablando distintas lenguas para que acabemos siendo un rompecabezas, pero sin cabeza. Yo es que estoy sin palabras y sin querer ver noticias porque me quema el alma. Solamente voy a recordar lo que escribí hace seis años, cuando el atentado islamista de Barcelona: "Les diré lo que siento, saben perfectamente que nunca me lo he callado. Yo sí quiero referéndum. Y quiero que salga que sí. Y quiero poner fronteras y a ser posible de espinas, y que se queden con su país de pandereta, con la seguridad en las ramblas, que pudo una furgoneta recorrer 600 metros sin un solo tiro (y eso que se había reforzado tanto la policía según la alcaldesa meona) y que la explosión de Alcanar, con los chulos que no les bastó el aviso de la jueza, ni dejaron que intervinieran los Tedax del estado ‘español’, ni que la misma CIA, les avisara del posible atentado. No. Ellos son mucho más listos y están más preparados, se bastan y sobran con sus Mossos y no solo pueden con todo, sino que mienten con total descaro, a sus ciudadanos y a los demás que les vemos desmentir una y otra vez los terribles errores que han culminado en el horror que hemos vivido. Que se lo digan al turista británico que se quedó con el cadáver del niño de siete años, para que no estuviera solo. Quiero por tanto unas tijeras de honradez, (ellos que son los más corruptos), de dignidad y de vergüenza para cortar ese trozo de España que tanto me duele". Y sí, sigo queriendo cortar España. Simple y llanamente no nos merecen.