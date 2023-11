El urbanita hortelano

La escritora italiana Pia Pera dejó Trento y su trabajo como profesora universitaria para cultivar una huerta y un jardín en una parcela próxima a su Lucca natal, en la Toscana. Lo decidió cuando le fue diagnosticada la ELA que la haría perder progresivamente la movilidad y finalmente fallecer, en 2016. Quiso vivir todo ese proceso en contacto con los ciclos naturales de las plantas. Así que entregó su tiempo, sabiduría y paciencia, el regalo de sus últimos movimientos, a tomates, higos o calabazas, al tiempo que a zinnias, hortensias o buganvillas.

Relató su aprendizaje asombrado de hortelana y jardinera en un libro delicioso: "El huerto de una holgazana". Lo completó justo antes de morir con otro que lleva el elocuente título de "Aún no se lo he dicho a mi jardín", tomando prestado un verso de Emily Dickinson. "Hoy me apetece sembrar un poco de confusión entre huerto y jardín", dice un día, traviesa, consciente de que llegaría el momento en que ella no podría ya intervenir sobre una u otra planta pero la naturaleza seguiría igualmente su camino.

No pude evitar recordar a Pia al ver irrumpir un pequeño huerto en la zona ajardinada de Gaspar García Laviana. Por razones de trabajo paso diariamente en coche por allí y qué agradable sorpresa fue en su momento reparar en lo que veo evolucionar desde el asfalto como hermosos repollos, hojas agudas de cebolla, el verde ácido de las lechugas. Al poco, descubrí que el origen del huerto inesperado había sido una petición vecinal materializada por Parques y Jardines del ayuntamiento de Gijón en varios puntos de la ciudad. El "mío" es todos los días éste.

Hace años que Gijón cuenta con un programa de "huertos de ocio" repartidos por su perímetro rural, y aún más cursos académicos en los que huertos didácticos han encontrado hueco en patios escolares, todo para que urbanitas reconecten con la naturaleza, sus ciclos y frutos. De la tierra a nuestro hogar. Pero la idea de insertar en plena ciudad estas cuadriculas fértiles al asalto de la mirada desprevenida de transeúntes y conductores, va sutilmente más allá.

Nuestro paisaje mental de urbanitas es peculiar y plagado de territorios acotados. Por ejemplo, mantenemos por separado el concepto de espacio ajardinado como aquel para reposarnos en la belleza que nosotros mismos esculpimos, de la tierra que ha de darnos lo que llega a nuestro plato, ésa que cultivan otros en nuestro nombre quién sabe dónde.

Esa irreal línea de separación se ha vuelto borrosa en nuestra ciudad por una iniciativa tan sencilla como estos mínimos huertos sorpresa. "Mente y tierra", diría Pia, "son cosas vivas que hemos de trabajar de manera parecida".