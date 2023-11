Espárragos chinos y compra de la investidura

Hasta hace años, compraba una marca de espárragos que gozaba de notable prestigio y de la que siempre había un par de latas en la despensa de mis padres. Un día me dio por leer el origen del producto, y decidí no volver a comprarlas mientras los espárragos fueran importados de China. Ese país, donde los principios y controles democráticos no existen o se disfrazan, como en la dictadura que siguió a nuestra guerra civil, durante cuya vigencia lo que aquí había se acabó denominando "democracia orgánica", o lo que en los países de la órbita de la hoy extinta Unión Soviética se conoció como "democracias populares", me genera una singular desconfianza en materia alimenticia y, en concreto, en lo relativo a los espárragos.

Desconozco si en China se utilizan productos fertilizantes e insecticidas prohibidos o, al menos, desaconsejados, en la Unión Europea; si el agua con que se riegan responde a los parámetros que se exigen a los agricultores españoles, y si los agricultores chinos se ven obligados a cumplir horarios abusivos o tienen derechos homologables a los que amparan a los españoles en idénticas circunstancias, pero al subsistir las dudas y sospechas tengo muy claro que los comestibles chinos y, en concreto, los espárragos, no entrarán en mi casa. Solo volvería a comprar los de la famosa marca si la materia prima dejaran de adquirirla en China. Pero es que, además, esa misma empresa nacional a la que me refiero también vende –naturalmente, por un precio más elevado– espárragos producidos en territorio español

No me ha resultado difícil encontrar sorprendentes paralelismos entre la venta de esos espárragos de origen asiático que se envasan en nuestro país y lo que está sucediendo en el actual proceso de investidura del presidente de Gobierno. Este evento acabará dejando huella –seguramente con forma de herradura y aroma a estiércol– en los libros de Historia, y no solo por estar ofreciendo quien no puede ni debe –y, además, a quien no lo merece– una amnistía inconstitucional, sino porque seguramente irá acompañada de una serie de pagos en metálico, cesiones y prebendas de toda índole en perjuicio del resto de los españoles. Y, como remate de la operación, todo ello tendrá la poco edificante consecuencia de convertir a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país en seres inferiores y, encima, en financiadores de su propia sumisión a los presuntamente superiores, y esto será así no por motivos éticamente sostenibles, sino por la miserable necesidad de lograr unos votos igualmente miserables. Una reforma oportuna de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 podría haber paliado que las minorías pudieran someter tan fácilmente a las mayorías, pero resulta evidente que los dos partidos más importantes de España, cuando tuvieron mayorías absolutas y pudieron hacerlo, no se preocuparon o no quisieron corregir esa disfunción, y eso conviene tenerlo siempre en cuenta.

Ciertamente, no es la primera vez que suceden cosas similares, pero nunca a tan grave y gran escala. En LA NUEVA ESPAÑA del día 6 de abril de 1971 se publicaba la siguiente noticia: "Descartada la ampliación de Uninsa". Para información de las generaciones más jóvenes, "Uninsa" era la gran factoría de Veriña que, tras diversos cambios y vicisitudes, hoy día es propiedad de "Arcelor Mittal". En la maqueta que se exhibió triunfalmente años antes en la resucitada Feria de Muestras de Asturias eran cuatro los altos hornos proyectados. Es cierto que desde la crisis del petróleo de 1973 la economía mundial se resintió y también el mercado siderúrgico, pero fue en 1971 cuando se enterró la previsión de desarrollo de "Uninsa" y, antes de que el presidente de la empresa –guipuzcoano, por cierto–, hiciera pública la mala noticia, ya se comentaba en Gijón entre personas con responsabilidades e información suficiente que el crecimiento de "Uninsa" podría hundir el mercado de Altos Hornos de Vizcaya, a lo que se añadía la pretensión de crear una cuarta gran siderúrgica integral en Sagunto, proyecto al que perjudicaría la potenciación de "Uninsa". De hecho, yo, con 19 años entonces, ya estaba enterado de lo que sucedía, y por eso guardé hasta hoy la página de LA NUEVA ESPAÑA que confirmaba lo que mucha gente daba por hecho. En 1971, por si lo han olvidado, el poder absoluto lo ocupaba y ejercía D. Francisco Franco, y entonces no era necesario cercenar el desarrollo de la gran empresa asturiana para garantizarse investidura alguna, porque a Franco le bastó la primera, pero, al parecer, no era cuestión de molestar al capital vizcaíno. Y esas maneras absolutistas, que deberían haber quedado desterradas para siempre desde la Transición, lamentablemente se exhiben ahora sin el menor pudor cuando estamos en un momento diferente de nuestra historia y en un régimen distinto de aquel.

En consecuencia, metafóricamente se va a sustituir un producto de calidad acreditada –el principio de igualdad ante la ley, entre otros principios y normas constitucionales no menos importantes– por unos espárragos chinos cuya única ventaja es se pueden vender a precio más bajo que el que tiene el espárrago nacional. El buen espárrago cultivado en nuestro país es más caro, y seguramente resultaría más costoso –para algunos partidos– verse obligados a acudir a una repetición electoral con la intención de que solucionara –si eso es posible, que no lo sé– el enredo que salió de las elecciones generales de julio de 2023, pero haber optado por saturarnos de espárragos chinos cuando todos sabemos cuáles son los buenos es vergonzoso, sobre todo si desde las alturas nos masacran con propaganda en la que se sostiene con toda solemnidad algo equivalente a decir que "el espárrago chino salvará España".

Aun así, en casos como el presente, en que no es descartable que acaben reventadas todas las costuras del sistema, no se debe perder de vista que, pese a que nos llenen las estanterías del híper con latas y frascos de espárragos chinos, eso no implica que los mismos vayan a ser comprados, ni que los responsables del desaguisado sean, para la opinión pública, solo quienes han diseñado el engendro, pues lo serán todos y cada uno de quienes, con uno de sus dedos, aprieten en el Congreso el botón del "sí" cuando se les ordene hacerlo. Por ese motivo, tampoco les podrá extrañar a estos peones del ajedrez que se lo recuerden más o menos amigablemente en la calle y en cualquier lugar donde se encuentren con el resto de los ciudadanos, y entonces no les valdrá como disculpa poner gesto compungido y susurrar esa frase tan manida de "es que yo, en realidad, no quería, pero resulta que...", y que habrá otras personas que, en lugar de hablarles para decirles lo que piensan de su comportamiento, se limitarán a abandonar inmediatamente los locales en los entren los que participaron en aquella votación, manifestando con su lenguaje corporal lo que no expresen con palabras. Y es que sustituir los espárragos nacionales y de calidad acreditada por espárragos chinos nada democráticos acabará teniendo consecuencias, al igual que para la marca que pensó que la sustitución iba a ser asumida por todos los consumidores sin rechistar.