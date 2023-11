Sin agua bendita para la amnistía

Molestó y hasta decepcionó a muchos la concesión de una audiencia privada, por parte del papa Francisco, al presidente autónomo Aragonés de Cataluña. No parecen ser los momentos más oportunos porque el fuego está al rojo vivo con la concesión de la "amnistía y mucho más" a cambio de los siete votos que necesitan en la Moncloa. Justifican la entrevista por haber sido solicitada cuatro meses antes y por motivos del milenario de Montserrat y la culminación de la basílica de la Sagrada Familia. Lo raro es que con estas motivaciones religiosas no fuera acompañado por algún obispo o abad de esos lugares.

Extraña el ferviente deseo de ver al Papa que se ha encendido en algunos progresistas de izquierda, como el presidente ahora en funciones y algunas de sus ministras más radicales. Al ser "privadas" esas audiencias no se informa de lo que les ha dicho Francisco y solo se alude al clima cordial de la conversación. No parece que el papa logre convertirlos y convencerlos. Al presidente le dijo que "las ideologías cuando se apoderan de un país, desfiguran la patria, sectorizan y no construyen" y le apuntó ejemplos históricos. Padecemos los resultados.

De lo hablado con Aragonés sabemos menos. Salió sin la bendición que buscaba para la amnistía negociada. El pensamiento del papa sobre los nacionalismos lo tiene expresado en la encíclica "Fratelli tutti", donde al describir "un mundo roto y fragmentado, herido y desfigurado" afirma que "los nacionalismos cerrados y agresivos desmoronan y dividen el mundo y la iglesia".

Atravesamos el momento álgido y más peligroso del tiempo de la Transición española que logró una convivencia estable y pacífica en la diversidad. La gravedad se revela en los manifiestos y pronunciamientos de todas las instituciones del Estado. Se echa de menos el de la Conferencia Episcopal. No lo tiene fácil después de la nota de los obispos catalanes pidiendo neutralidad y del ruego del ministro Bolaños en la embajada española ante el Vaticano a los obispos españoles asistentes el consistorio cardenalicio del pasado septiembre de no intervenir en el conflicto. ¿Esperan a la reunión de la plenaria de este mes de noviembre? Algunos se pronuncian por su cuenta dada la convulsiva situación. Saltan pronto los que censuran que la Iglesia no tiene que meterse en política. Hay matices importantes. Muchas veces están en juego problemas éticos y morales e incluso derechos humanos que tocan la libertad, la igualdad, la fraternidad. La polarización y enfrentamiento al que nos llevan es evidente. Este es el caso.