La insistencia de Preco

A los responsables de Preco no les falta razón cuando aseguran que su plan para construir una planta de pirólisis en El Musel no cayó del cielo, sino que fue fruto de la política de captación de empresas llevada a cabo por el Principado y que las negociaciones entre ambas partes fueron intensas y amigables durante largo tiempo. Es decir, que pusieron sus ojos en Gijón porque alguien en el Gobierno regional quiso que así fuera. Pero, aunque están en su derecho a litigar, los responsables de la compañía probablemente se equivoquen al insistir en asentarse en un lugar en el que han levantado un rotundo rechazo social y político, ambiente poco propicio para el sector privado. Nunca se sabrá qué habría pasado con este proyecto de no haberse cruzado por el medio una campaña electoral.