El colectivo vecinal celebró esta semana como un gran triunfo el portazo del presidente del Principado, Adrián Barbón, al proyecto de Preco, que pretendía instalar en El Musel una planta de pirólisis que implicaría la quema de hasta 30.000 toneladas de syngas al año. Un plan al que, por otro lado, la empresa no renuncia. Pero el movimiento asociativo de la ciudad tiene claro que este viraje de la Administración regional es solo una batalla ganada de una guerra contra la contaminación, que afecta especialmente a la zona Oeste, mucho más grande y larga. Raro es el día que las ventanas de sus casas y las lunas de sus coches están limpios.

En lo que sí coinciden el movimiento asociativo de la ciudad y los responsables de Preco es en pedir cuentas al Principado. Ni unos ni otros se explican cómo no se produjo antes el pronunciamiento de esta semana ("la planta de pirólisis es rechazable con la ley en la mano", señaló Barbón). Porque para los vecinos, desde que LA NUEVA ESPAÑA desvelase por primera vez las líneas del proyecto para El Musel, en febrero de 2021, han pasado casi tres años de protestas contra la posible instalación. Quejas que se tradujeron en movilizaciones, recogida de más de 15.000 firmas y la colocación de una gran pancarta de "Pirólisis no" en el castigado barrio de El Muselín. Un esfuerzo vecinal de tiempo y dinero al que después se fueron sumando distintos partidos políticos con mayor o menor implicación. La alcaldesa, Carmen Moriyón, hizo suya la reivindicación vecinal.

Pero igual de incomprensible resulta esta postura del Principado para quien lleva las riendas de Preco. No en vano, los representantes de la empresa, con su presidente a la cabeza, fueron recibidos con alfombra roja por el entonces consejero de Industria, el socialista Enrique Fernández, en marzo de 2021, mientras desde el área de Medio Ambiente se miraba cada paso con lupa. Ítem más. Después de una movilización vecinal, en abril de este mismo año, la exalcaldesa Ana González salía también en defensa de una inversión que llegaba de la mano de la oficina de captaciones del Principado. Entretanto, según la empresa, han pasado tres años de trámites y de contactos continuos con la administración regional sin que "nadie", "en ningún momento", les advirtiese de la posible incompatibilidad de su proyecto con la legislación vigente. No es de extrañar que ahora Preco pida responsabilidades al Principado. Y soluciones para no terminar en los Juzgados.

Por eso los vecinos exigen responsabilidad y claridad a sus gobernantes, en especial con lo que afecta a la calidad ambiental, para no tener la sensación de que su lucha la capean con palabras y promesas vacías.