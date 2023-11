Un andarín

Habían pasado tres meses de la inauguración de la plaza de toros de El Bibio cuando algo más que toros se programaba allí. El 11 de noviembre de 1888 en El Bibio tuvo lugar un espectáculo no relacionado con los toros. Un aragonés de nombre Manuel Navarro y de apodo "El Sevilla" asombró a gijoneses y gijonesas simplemente andado. Pero andando rápido, hoy diríamos que hacía "marcha atlética". El caso era que Manuel Navarro dio 101 vueltas al ruedo de El Bibio en una hora. Como hablamos de cincuenta metros de diámetro —aproximadamente porque en realidad no es un círculo perfecto— el andarín recorrió más quince kilómetros en esa hora. Además luego compitió con un caballo. La condición era que el caballo, con un jinete, debía ir al trote, no al galope. Lo había hecho en otros lugares y la experiencia demostraba que el caballo —cansado de trotar en círculo tanto tiempo— optaba por disminuir la velocidad e incluso se paraba. Ganó "El Sevilla".

La publicidad lo anunciaba como uno de los mejores andarines de España y destacaba que había ganado a Mariano Bielsa en la plaza de toros de Zaragoza en 1883 y a Achille Bargossi en la de Madrid. Los había ganado andando más rápido que ellos y durante más tiempo, y eso que tanto Bielsa, "Chistavín de Berbegal", como Achille, conocido como "La locomotora humana", eran unas celebridades en la cuestión. En El Bibio, aquel domingo 11 de noviembre de 1888 el espectáculo fue familiar. Manuel Navarro "El Sevilla" fue acompañado durante diez vueltas al ruedo por su hijo de cinco años, y para rematar bailó una jota aragonesa con su esposa. El andarín tuvo "teloneros". Otro andarín llamado "El Relámpago" compitió con otro caballo, y una gimnasta y equilibrista del Circo Price de Madrid llamada Leocadia Vidal realizó unos ejercicios. El espectáculo comenzó a las tres de la tarde —era noviembre— y las entradas costaban dos reales (media peseta), pero para los niños y militares sin graduación solo un real.