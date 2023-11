La muerte violenta que sufrió un leonés de 44 años, vecino de Gijón, a las puertas de un establecimiento hostelero en la calle Marqués de San Esteban ha vuelto a despertar la preocupación ciudadana sobre la seguridad en las zonas de ocio. De nuevo, se pone el acento en los horarios de apertura, la necesidad de una mayor presencia policial y la añeja petición de la instalación de cámaras de videovigilancia que generen un efecto disuasorio en la zona. Hosteleros, dirigentes municipales, agentes y asociaciones vecinales se miran unos a otros como exigiendo medidas al otro para evitar que casos como el de José Antonio Justel se vuelvan a producir.

Los dispositivos de seguridad en Fomento hace ya muchos años que están diseñados con mimo para evitar graves incidentes. Se impulsaron a raíz de otro crimen, el de un joven gijonés de 24 años ocurrido en los Jardines de la Reina en 2008. El trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Local desde entonces ha sido constante, ejemplo para otras muchas ciudades. También ayuda la colaboración que ofrecen a los agentes los controladores de acceso de los locales desde hace años. A sabiendas de que la criminalidad cero resulta una utopía, ahí están las estadísticas para comprobar que los graves episodios en las zonas de ocio, especialmente en Fomento, son, afortunadamente, escasos. La presencia policial es visible y constante. Basta tomar una consumición a las puertas de un bar para ver pasar varias patrullas antes de pedir la segunda cerveza. La noche de autos, de hecho, llegaron apenas unos minutos después. De nada serviría un policía en cada esquina, pues es bien sabido, como demuestra la experiencia de la propia noche gijonesa, que solo se lograría que la "movida" pasase a otra zona de la ciudad.

Pero siempre que queden medios técnicos y humanos por explorar para evitar que estos casos se produzcan, por pocos que sean, es obligación de todos explorarlos y ponerlos en marcha. Lo de las cámaras de seguridad, por ejemplo, no es un nuevo debate. La última vez que surgió con fuerza fue a raíz del conocido como "caso Germán", en julio de 2017, una agresión que costó mucho esclarecer. A pesar todas las movilizaciones que se llevaron a cabo, no se dio ningún paso. Hasta que a raíz de una oleada de robos en la zona rural a finales del 2022 arrancó el compromiso del Ayuntamiento para instalar esas cámaras en las parroquias, y aprovechar la tramitación para colocar esos dispositivos también en zonas de ocio como Fomento, Cimadevilla y la avenida de Gaspar García Laviana. Un año ha pasado ya de ese compromiso, y todavía no hay fecha clara para convertirlo en realidad.

Ahora se abre una nueva oportunidad, tras un trágico suceso, para dar pasos en pro de la seguridad. Las distintas posturas de los últimos días de unos y otros permiten concluir que la solución al problema debe ser colectiva, fruto del análisis reposado de la situación y sin buscar más culpables que quien entiende por sinónimo salir de fiesta y salir a pegarse.