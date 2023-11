Levantar un muro. Un muro que nos divida, que nos haga enemigos de nuestros amigos, esos con los que hablábamos de todo sin enfadarnos, sin crisparnos, de siempre, desde hace ya más de 40 años. Ahora hay temas que no se pueden tocar, hay palabras que no se pueden mencionar, hay consignas que no podemos usar. Porque entonces, siempre, seas como seas, eres la ultraderecha, eres facha y no sabes lo que es el progreso.

Están levantando un muro para dividirnos, para separarnos, para enfrentarnos. El muro de Pedro, el muro de Berlín… Ese que hizo que una misma ciudad se dividiera en dos, que una parte estuviera cautiva por quienes también eran progresistas, eran comunistas, sí, exactamente como muchos de los compañeros de Gobierno de quien ahora levanta el nuestro. Pero eso se olvida. Y cualquiera que quisiera irse al otro lado, al lado de la libertad, de la democracia, que eran los capitalistas, supongo que también fachas de aquel Berlín, era eliminado. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar cruzar la frontera a través del muro, ya que el lado oriental estaba fuertemente vigilado, y no se dudaba en disparar a aquellos que intentaban pasar al lado occidental sin permiso. Estaban prisioneros en su propia casa. ¿Saben cómo se llamaba aquel muro alemán? "Antifaschistischer Schutzwall": Muro antifascista… ¿les suena algo? Ese muro, que para ellos era salvarlos de los horribles liberales, de los fachas, era llamado por el resto del mundo, por el resto de Europa "el muro de la vergüenza". La misma que sentimos muchos, cuando vemos como ahora se está levantando otro. Uno para separar a los que no opinan como ellos, a los que creemos que esto es una locura, una sinrazón. Y lo construyen despacio, con piedras de mentiras, de indignidad, de prevaricación, de corrupción, un muro dictatorial dirigido por un ególatra narcisista que es capaz de todo. El 9 de noviembre de 1989, tras multitud de manifestaciones (sí, manifestaciones) huidas a Hungría de más de 13.000 alemanes, de miles de personas que se refugiaban en las embajadas, 28 años después unos ciudadanos fueron desafiando el miedo quitando piedra por piedra el muro de la vergüenza. Yo acababa de tener a mi hijo pequeño y recuerdo haber llorado viendo las escenas de aquellas personas que recobraban la libertad. No quiero muros, no quiero separaciones, no quiero esta locura. Quiero salir a la calle y decir que esto no puede ser… y no quiero, no voy a permitir que nadie me llame fascista, porque entonces, quizás, ese muro se haga una realidad vergonzante y nos separe para siempre. No podemos permitirlo.