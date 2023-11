Contra la visceralidad

El pluralismo político existente en el Parlamento no ha conseguido superar la pervivencia de dos bandos confrontados en nuestro país. Las derechas españolas, desde que salieron del gobierno hace algo más de cinco años, no han dejado de acosar a los gobiernos progresistas con descalificaciones extremas para deslegitimar sus políticas y sus pactos democráticos.

Pero en la actual coyuntura, ante la Investidura de Sánchez y, tras el intento fracasado de Feijóo, se han desbordado todos los cálculos y ese acoso ha pasado a la calle y, especialmente, a las sedes socialistas de una forma intolerable y de alto riesgo ciudadano.

No es aceptable nunca que un debate político fijado dentro del más riguroso procedimiento constitucional tenga la interferencia visceral que vivimos. Pues no se trata de rechazar una medida concreta, sino incidir en un proceso destinado a cumplir un requisito legal, que se pretende interrumpir con una excusa, que no supone la verdadera motivación del bloqueo, sino que pretende evitar justamente la puesta en marcha de un gobierno que no admiten por su significado político, aunque salga de una mayoría democrática.

La amnistía puede contar o no con el apoyo de una parte del electorado, como ocurre con tantas otras medidas relevantes que afronta el Parlamento, pero no justifica esa visceralidad, nacida de un concepto imperial de España, incapaz de percibir la diversidad territorial, y lógicamente la pluralidad política que conlleva.

Pero la mayoría parlamentaria que ha decantado la investidura de Sánchez para una nueva legislatura, no es solo responsabilidad del Presidente del Gobierno, es también patrimonio de ese conjunto de fuerzas políticas que la han articulado. Por consiguiente, la amnistía es un producto surgido del consenso de quienes dan soporte a esa mayoría parlamentaria. Sin ella, como uno de los ingredientes del acuerdo, no sería viable encarrilar la apuesta de gobernabilidad que implica desde una diferencia objetiva de proyectos políticos, pero con el objetivo de sacar adelante un programa incisivo para recorrer los próximos cuatro años de mandato.

Porque, aunque se haya resaltado el principio de hacer de la necesidad virtud, es claro que la amnistía es una necesidad política clamorosa. Un estado como el español, con su marchamo democrático dentro de la UE y que lidera un cambio moderado pero convencido de la propia Unión, no se puede permitir esa carencia de convivencia pacífica, si bien es cierto que eso conducirá a cambios estructurales a medio plazo, lo que no predetermina una ruptura de la unidad del estado, pero sí otra manera de relación interna entre los territorios. La judialización de la política acarrea siempre entuertos de difícil salida, por ello, una medida excepcional como la amnistía es la única fórmula coherente para superar ese contencioso. Pero la capacidad de la medida para dar un nuevo giro al contexto político catalán y español es indiscutible. Su constitucionalidad es evidente, pues cumple con el principio fundamental de la carta magna, que es impulsar la convivencia pacífica entre la ciudadanía del estado. Por lo cual, cumple los dos planos de su cometido: el jurídico y el político.