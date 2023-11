Somos una monarquía parlamentaria

Somos, a mi pesar y al de muchos, una monarquía parlamentaria en la que son los diputados, todos iguales en cuanto a derechos y obligaciones, sin exclusiones de ningún tipo por ideología, filias o fobias, quienes eligen al presidente. Quien consiga el apoyo de más diputados será presidente, y ya está, no hay más. La derecha lo sabe, pero lo obvian para sembrar cizaña con sus mentiras y exabruptos, para confundir a quienes quieren que les confundan. Lograda la investidura de Sánchez con mayoría absoluta, Feijóo se dirige al escaño de Sánchez y le dice: "Esto es una equivocación".

No Señor Feijóo, esto es la democracia, equivocación fue haber utilizado a Vox para quedarse las migajas de alguna comunidad y unos cuantos ayuntamientos. Equivocación es echar gasolina al fuego de la crispación compitiendo con ellos a ver quien atemoriza más a unos ciudadanos que cada vez tienen menos miedo. Equivocación es que el coordinador general del partido diga que no tiene nada que decir cuando una cincuentena de energúmenos exmilitares se dirige públicamente al ejército pidiendo la destitución de Sánchez y la convocatoria de nuevas elecciones, equivocación es no decir que lo rechaza de plano, equivocación es no atreverse a decirlo porque en realidad, esos energúmenos solo ponen negro sobre blanco lo que dijo Aznar, "El que pueda hacer, que haga", equivocación es calificar de golpe de estado las negociaciones con otros partidos que usted quiso y no pudo, equivocación es que la judicatura se manifieste contra una ley, que ni siquiera conocen, equivocación es mantener el secuestro del poder judicial. Machado, que tanto le gusta, escribió: "De diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea". Equivocación es hacer política para que esos nueve se descuernen, porque afortunadamente ya no son tantos. Equivocación fue suspender el estatuto catalán, enviarles a Piolín y aplicarles el 155, consiguiendo que el porcentaje de independentistas alcanzara cifras que nunca soñaron.

Equivocación es creer que se puede seguir engañando a todos todo el tiempo, seguir pensando que solo con agitar a las masas con las banderas al viento y la amenaza de que España se rompe, es suficiente para volver a gobernar al servicio del feudalismo que les financia y les exige. Equivocación es que la presidenta de Madrid, invitada al congreso, llame "hijo de puta" al candidato al referirse a una corrupción que ella misma tuvo que admitir, y el comunicado de su departamento de prensa niegue el exabrupto afirmando que lo que dijo es "me gusta la fruta". Equivocación es que Ayuso y unos cuantos seguidistas hayan hecho de ello un eslogan que solo sirve para retratarles.

Equivocación es la andanada de descalificaciones a un nuevo gobierno cuando aún no habían ni jurado su cargo. Equivocación, es mantenella y no enmendalla, no tener más proyectos de futuro que seguir insultando, y aprovechar el momento en alguna de sus comunidades para aplacar algo el apetito desmedido de aquellos que les pagan, legalizando sus latrocinios, y equivocación es recortar derechos a los más vulnerables porque Vox se lo exige, o porque el PP ya es Vox.