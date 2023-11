Gijón se deja deslumbrar por el séptimo arte

Bajo el lema "Déjate deslumbrar por el mejor cine de autor" arrancaba la 61.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). La cita por excelencia con el séptimo arte de la ciudad proclamará hoy a sus ganadores con la satisfacción de haber logrado el objetivo: salas llenas, colas en las calles y protagonismo total para las películas, directores y actores tras un polémico inicio por la injerencia política que, afortunadamente, quedó en el olvido gracias a una excelsa programación. Nombres como Christine Molloy & Joe Lawlor, Elena Martín Gimeno, Catherine Breillat, Pedro Costa, Lisandro Alonso, Fien Troch, Neus Ballús, Michael Winterbottom, Stephan Komandarev, la directora de fotografía francesa Agnès Godard o los asturianos Samu Fuentes, Elisa Cepedal y Celia Viada Caso, por citar algunos ejemplos, han puesto los ingredientes para que el FICX pulverizase su récord de recaudación.

La gran ilusión que en su día impulsó el dibujante Isaac del Rivero gana fuerza y notoriedad cada año. No fue fácil levantar el vuelo, pero se ha logrado escalar peldaño a peldaño. El primer éxito de esta edición que está a punto de terminar fue el de apostar por el cine nacional y regional. De los cerca de 200 títulos proyectados hubo 76 películas españolas (25 más que el pasado año) y una treintena de trabajos asturianos (un 40 por ciento más que en la edición anterior). Otro acierto, ya consolidado, es el de llevar el FICX por toda la ciudad. Ocho salas repartidas por el teatro Jovellanos, la Laboral, la antigua Escuela de Comercio, los Yelmo y Los Fresnos (en suma, son 3.024 butacas) logran que el festival se haga notar por toda la ciudad. Mención especial merece incentivar que las nuevas generaciones, de la mano de "Enfants Terribles", se aficionen a la gran pantalla. Y la guinda del éxito está en la de ofrecer precios asequibles, suficientes para lograr que en el primer fin de semana se superasen en un 13% los ingresos de todo el 2022.

Pero que la fórmula funcione, y que esta 61.ª edición haya sido todo un éxito, debe servir para seguir dando pasos y no estancarse. Morir de éxito es fácil. Y más en algo como el cine, cuya misión es sorprender al espectador. Esa misión de renovación, de innovación, corresponde a la empresa municipal Divertia, encargada de los festejos y eventos de calado en la ciudad como el FICX. Por el momento, desde el cambio de gobierno, es quizá la única área municipal que no ha dejado impronta alguna, más allá de polémicas y un sonado bandazo de quien prefirió dar un portazo a su partido para agarrarse al cargo y no salir también por la ventana. Ahora llega otra película, la Navidad, a la que también prestan mucha atención los gijoneses, especialmente a la cabalgata de Reyes. Será la prueba de fuego para comprobar si de verdad existe una hoja de ruta en quien ostenta la responsabilidad de Divertia o por el contrario se apela a que la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar supla las carencias de la programación.