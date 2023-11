Cueva de cuentacuentos: El camarero de Juan Cueto

Sigamos atrincherados, "Bilbo", en la cueva fantástica hasta que un dron de paz nos sobrevuele. La paloma se extinguió.

Entrada la noche del lunes 14 de enero del año 2019, después de paparse un montón de obituarios, me llamó JM, sabedor de que esta cuentista publicaba cosines en LNE. Dos horas me tuvo con el móvil en la oreja para asestarme una historieta que una intenta resumir a duras penas. Comenzó diciendo que el escritor Manuel Vicent había publicado esa misma tarde una necrológica cuyo párrafo último me leyó: "Este es para mí Juan Cueto, con su bigote a lo Niestzsche, el de las antiguas carcajadas ante el esperpento español, el que todo lo vio venir primero, el que enseñó a una generación a chascar los dedos para burlarse de Kant o llamar al camarero".

Y no, no todo es cierto. Vale lo del bigote, lo de las carcajadas, lo de los fogonazos visionarios. Vale eso de los cachondeos que se trajera con Kant. Pero te digo yo que no. Nunca chascaba los dedos para llamar al camarero. Lo sé de buena tinta. A finales de los setenta y primeros años de la década ochentona del otro siglo trabajé de camarero en el Topolino, un establecimiento hostelero a pie casi de playa, perteneciente a una cadena de frizzerías de Gijón. Allí, en el Topolino, recalaba Juan Cueto de vez en cuando, un poco antes del mediodía, con un mazo de periódicos y revistas bajo el brazo. Se sentaba en una mesa, efectuaba su pedido, abría una de aquellas publicaciones y leía y fumaba. Me las apañaba para atender su mesa con prontitud y fisgar las lecturas que amontonaba. Lo conocía de oídas y de leídas. A causa de mi connatural timidez y de la reverencia que le profesaba, nunca me atreví a hablarle de otros pormenores que no fueran los del comercio y el bebercio en aquellos instantes previos a la hora del ángelus. Menciono lo del ángelus porque parecía tarde para desayunar y pronto para almorzar. Resolvía los apremios del hambre de entretiempo con un tentempié que ni fu ni fa: Un día, cruasán a la plancha con café con leche mediano; otro, sándwich de jamón, queso y huevo con refresco; otro, bocata de lo que fuere con taza de té o vaso de leche. No levantaba la greña de los papeles, aunque se la atusaba mecánicamente cada poco sin conseguir ocultar el incipiente blancor del cogote. Tampoco cejaba en la dichosa fumadera. Al cabo del refrigerio, montaba en la bicicleta camino de Villa Ketty, en Somió. Te lo chivo –concluyó el plomizo excamarero– porque menester será que la glocalidad entera sepa, contra lo que afirma el autor de la mentada necrología, que nunca Juan Cueto chascó los dedos para llamarme.