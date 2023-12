Las cosas por su nombre

El concejal presidente de Divertia sigue negando su condición de tránsfuga con argumentos que no se sostienen. No es necesario un beneficio del afectado para ser tránsfuga, aunque en este caso lo hay. Es cierto que ya era presidente de Divertia, pero también es cierto que hubiera dejado de serlo. El "Se acabó" a Vox suponía su cese, con lo que en lugar de ostentar un cargo con unos cuantos miles de euros garantizados y unas relaciones comerciales que en el futuro pueden ser un seguro de vida para un "emprendedor", sería un alma en pena como su ex compañera, en una oposición a la que nadie escucha, afortunadamente. En cuanto a que no existe la figura jurídica del tránsfuga es otra media verdad, no está penada, pero eso no significa que no exista, solo significa que el Pacto antitransfuguismo que en su día firmaron todos los partidos era para quedar bien y no gastar nada, al no tener su incumplimiento ninguna consecuencia más allá de la ética, que en política es más bien laxa.

La RAE define al tránsfuga como: Persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género, para pasarse a otra generalmente contraria. El concejal se presentó con el programa de un partido fascista, estuvo presente en la rueda de prensa que dio su compañera y que provocó el cabreo de la alcaldesa, sin contradecirla, y cuando le preguntaron si Rodrigo Cuevas podría actuar en el Jovellanos se limitó a decir que el teatro se alquilaba. Cuando le vio las orejas al lobo, pactó con la alcaldesa mantener su puesto a cambio de un voto valioso, pero sigue siendo el mismo que se presentó a las elecciones con Vox lo que deja a las claras con quien nos la jugamos. Hace casi dos años escribí un artículo, "El huevo de la serpiente", una metáfora sobre el ascenso del fascismo. Advertía sobre el peligro de los muchos huevos que habíamos dejado en la transición. Ahora han eclosionado casi todos y el panorama es desolador. Vox campa a sus anchas en cientos de poltronas con la obsesión de volvernos al pasado, de acabar con la democracia, de privar a la sociedad de todas las libertades que se consiguieron tras muchos años de lucha, todo adornado con decisiones personalistas, invitaciones a los franquistas y desvíos importantes de dinero a fundaciones sin actividad. Vox está en el filo de lo que dice el artículo 9 de la ley de partidos para su ilegalización, "Los partidos deberán respetar los valores constitucionales. Un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, o pretenda destruir el sistema de libertades. Cuando vulnere sistemáticamente las libertades promoviendo la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual". Vox no cumple estas condiciones. El resto del artículo prohíbe relaciones con grupos terroristas. Vox se financió para las elecciones europeas de 2014 con donaciones cercanas al millón de euros, provenientes de una organización iraní que fue considerada grupo terrorista, y el reciente atentado, absolutamente condenable, contra uno de sus fundadores nos hace pensar que hay más de lo que sabemos.