Luces. Siempre han sido especiales en mi vida. Desde que era pequeña me volvían loca, las de los carruseles, las ferias, los árboles de Navidad. En mi casa se ríen porque compro más todos los años, siempre me parecen pocas. Si bajo por La Providencia, las luces de la ciudad me hipnotizan. Es porque la Navidad es siempre especial para mí. Este año mi ciudad, mi Gijón, se ha lucido. ¡Me encantan! La verdad es que por desgracia no paseo mucho. Voy de casa al trabajo y por la noche, como persona de la tercera edad que soy, me retiro. Pero este año me he propuesto salir más y disfrutar de esas luces que de alguna manera alumbran también mi alma.

Este año, además, me he ido a la comunidad de mi tocaya Isabel, donde vive un pedacito de mí, con otros pequeños pedacitos merecen recordar la Navidad de su infancia como yo la recuerdo. Y, ni cortos ni perezosos (nunca mejor dicho), me he ido a los parques de Navidad de la capital de España, o de lo que sea esto ahora. Idea que por cierto ha tenido absolutamente toda España y que, si no llega a ser por mis niñas, no me pillan ni loca. Aquello era una maravilla de luz y color. Ella hacía fotos como su padre y era igual de pesada: Tata más atrás, mira, ríe, etc. Me he subido con la celta a la montaña rusa, al saltamontes, he reído hasta morir, y la he querido más que nunca al ver su carina de felicidad, y abrazarme con el amor que lo hace. Me he sentido niña otra vez (ya tiene tela) he tomado chocolate con churros que he bajado porque mi reloj mágico me dice que pateé (sí, con mis pies y mi rodilla) siete kilómetros y medio (le preguntaré cuántos metros son, que lo estudiamos el otro día en mates) y 1.500 calorías y tan contenta. Así que hoy les escribo porque las manos no me duelen mucho (algo sí, de agarrarme en las atracciones), pero si llego a tener que moverme de otra forma o llevar personalmente este papiro, no les llegaría, porque no puedo con mis pies y rodilla, aunque como lo sabía he venido preparada con los más potentes antiinflamatorios que tengo en mi botiquín.

Así que ¡viva la tecnología!, se lo paso a mis compis del periódico desde la cama del hotel. Descansaremos y ya veremos. Al fin y al cabo, he cumplido un sueño más. Disfrutar de mis hijos (el otro lejos, pero siempre cerca) y mis nietas con las luces. Las que cada Navidad me recuerdan que me toca otra vez… hacer magia.