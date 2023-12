Intromisión inadmisible

Nos ha brotado un problema inopinado en esta atropellada villa marinera: el impresentable hombrín de Laviana, que pretende fungir de cacique provincial, y a sus turiferarios, no lo olvidemos, les han entrado ganas de meter las pezuñas en nuestra ordenación del tránsito y nos quieren plantar una estación de autobuses, sin serlo, en pleno centro urbano, entrando como caballo en cacharrería en El Humedal. Encargan proyectos, presentan planos e infografías y vienen a contarnos qué es lo que necesitamos. Es una típica muestra del complejo de las cuencas: decirles a los demás cómo deben organizar su vida. Mejor se iba este ejemplar irredento de la cultura minera a organizar Laviana o la mismísima plaza de la Salve a Sama, pero que nos dejen en paz.

Causa estupor que a este desaguisado no tenga nada que decir el Ayuntamiento de la localidad, o peor, que se muestre complaciente. Las tropas de Napoleón entran en Madrid y sus autoridades se mostraron indolentes. ¿En dónde se ha quedado el cantado remango de la agitada cirujana que todo parece consentirlo? Es como si se dejara hacer, como si dijera al invasor: pase y tome lo que le apetezca. Pues al público, la verdad, no le hace nada de gracia la operación, más bien la detesta: vecinos del entorno, comerciantes o usuarios de las paradas de bus ya existentes se suben por las paredes y se llevan las manos a la cabeza. Es muy extraña esta pasividad demostrada: algo que perjudica a Gijón, decidido en despachos de Carbayonia, parece no causar conmoción alguna a los mandatarios gijoneses.

Pero tampoco parece que importe mucho a los dirigentes socialistas locales que se conforman sin decir ni pío hasta el momento ante semejante atropello y no hacen frente al gobierno de quien, aunque con las mismas siglas, tanto los odia. El pomposamente llamado "intercambiador" de El Humedal es una cuestión de ciudad y, a estas alturas, ya deberían, haber garantizado a los de Foro, que ellos no están por la faena de aceptar la chapuza urbanística y de tránsito así por las buenas. ¿O es que no quieren ver lo que se avecina ante sus propias narices? No es por comparar, pero hace lustros que no se observa semejante pasividad de los órganos de mando socialistas locales, comenzando por su máximo responsable, ante los intentos de intromisión bastarda del gobierno del Principado en los asuntos que nos son propios, en lo que es privativo de la ciudad. Con esta actitud de brazos caídos no volverán a gobernar Gijón en lustros.

Queda el PP, el tercero en discordia, a ver si entre ellos logran impeler a la cirujana a que actúe para evitar el desastre, ellos también son gobierno gijonés