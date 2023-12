Duras fiestas

El hombrín de Laviana, como buen déspota ilustrado, primero la hace y, después, ofrece diálogo. ¿Sobre qué hay que dialogar? Que el público no acepta una loca propuesta, pues que se meta los proyectos y animaciones en un cajón del sótano de los proyectos no natos, y santa paz. Hemos pasado la Navidad y estamos a punto de celebrar el día de don Herodes y sus bromas: que vista de saco, cubra su cabeza de ceniza y se acerque por la calle de la Argandona a pedir perdón a sus compañeros socialistas por los males infligidos y, con las mismas, que visite las consistoriales para comunicarle a la agitada cirujana que de relaciones institucionales todo lo que quiera, pero que de más miradas con ojitos se acabó: que ella reine tranquila en Gijón, que cuando quiera algo con él, que pase por el grupo local socialista que él ya se arreglará con ellos para ver cómo acuerdan la intervención del gobierno de la provincia en lo que atañe a su principal ciudad.

De momento, tenemos la vuelta atrás de la costumbre capitalina de enterrar millones en las cuencas y dejar de lado otras zonas y comarcas que aprovecharían esos dineros. Por ejemplo, todavía no han encontrado los euros necesarios para la subestación eléctrica para la Zalia, pero se quejan con una cierta sorna que no hay quien se interese por una parcela: ¿quién quiere poner una instalación industrial en un sitio sin corriente eléctrica? Habrá que preguntarle al consejero Calvo que en ocasiones tan gallito se sabe poner para acallar las demandas de los diferentes sectores que son de su negociado o de alguno concomitante, como a su colega el doctor Enrique Fernández, sí de SMRA también en una de las cuencas mineras. Tampoco se sabe mucho de la actuación gubernamental en lo de Arcelor, que más de a hidrógeno verde huele a chamusquina. Habrá estudiado el doctor Fernández cómo se lo montan en los "Lander" alemanes en esta materia o cómo han hecho en Hungría para llevarse una factoría china de coches eléctricos. No, la fijación del hombrín jefe de esta alegre muchachada con cartera departamental es la política del desprecio a nuestra resiliente villa marinera. Pero aguantará, como lo ha hecho en el pasado y hasta es posible que los mandatarios de su agrupación socialista se decantarán de una vez por hacer una fuerte oposición al inerte bipartito más el tránsfuga que les otorga la mayoría, un hábil gestor que se queda tan pancho y admite la vergüenza de que el consejo de administración de Divertia le nombre un gerente sin poderes. Es una humillación que no merece el recién nombrado gestor que no debería aceptar un encargo así condicionado.