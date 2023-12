Feliz Navidad

Supongo que muchos de los que me leen no son creyentes. Parece que en esta sociedad aquellos que creemos en algo que no vemos, tocamos, que no está en las redes y a nuestro alrededor, somos raros. Podemos creer en las buenas, en las malas energías. Eso está bien visto y es políticamente correcto. Y no te llaman rancia, no se ríen de ti, ni te llaman facha. Las buenas y malas vibraciones, el pasar el agua, el comunicarte con el universo, estar en sintonía con él, no herir (sí, herir) a nuestra madre tierra… Todo esto es normal. Pero creer en un Niño que esta noche en la que les escribo, celebraremos su nacimiento, eso no se lleva.

Hoy es Nochebuena y escribo esto a las seis de la mañana porque no puedo dormir. Pero no importa, nada importa, ni mis dolores, ni mi insomnio, ni mi trabajo, ni las riñas con él, con mis hijos. Porque este año, más que nunca, me arrodillaré ante él y le daré las gracias. El mismo que pongo en el Belén, el mismo que ponían mis padres. Ante el que lloré tantas y tantas Navidades. El mismo al que le preguntaba por qué, pero que siempre me contesta. Cuando no entendía sus decisiones, cuando me rebelaba, me enfadaba. Y pasaba el tiempo y lo entendía. Gracias, Niño, gracias por el milagro, porque sí, existen. Ese niño tenía alrededor a mis padres, a mi prima, mi cuarta hermana, y los sentí absolutamente vivos, llamándome Sabelina. Creo que sentí hasta sus caricias, sus abrazos, su energía. Y a la vez, a miles de kilómetros mientras yo le pedía dejar de sufrir por él, alguien aquí rezaba en esa media hora un rosario, solo media hora. Y sé que todas las personas que nos quieren hacían lo mismo. Una eterna cadena de maravillosa unidad que yo sentía totalmente allí, mientras esperaba. Sólo me quedaba eso, la fe. Media hora que puede ser eterna o quizás solo la confirmación de que esa unidad, de que esas oraciones iban a obrar el milagro. Eso que ha hecho que me dé cuenta de las hermanas que tengo, de los hijos, de mi compañero, de la maravillosa familia que he creado, seguro que, con mil fallos, pero siempre con la ayuda de ese Niño que ha nacido, y que han estado junto a mí, que he sentido tan cerca, tan dentro de mí, aunque estemos a 2000 kilómetros de distancia. No he llorado, no me quedaban lágrimas, las he llorado por cosas tan tontas, tan banales y eso es algo que también él me ha enseñado.

La vida es hoy, es un segundo, la felicidad es un hilo frágil, pero que nosotros podemos reforzar, que podemos tejer con voluntad, con esa fe que tantas veces me ha faltado y que estos días se ha reforzado por su milagro. Y mientras escribo esto no me salen las lágrimas que he reprimido esta eterna semana. He sido fuerte porque era lo que se necesitaba, supongo que porque él, el Niño, y toda mi familia me han dado esa fuerza que tanto necesitaba. El milagro no es solo que todo haya salido mucho mejor de lo que creíamos, el milagro es que me ha hecho ver todo lo bueno que tengo, todo el amor que me rodea, el milagro ha sido esa maravillosa cadena de oración que sé que le ha salvado. Gracias. Gracias. Feliz Navidad, la mejor de toda mi vida.