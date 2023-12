Cuentacuentos: Carta manuscrita a Samuel

Samuel, te extrañará esta carta. Soy JMSM. El otro día dediqué varias horas a curiosear en el blog de los exseminaristas de San Zoilo. El fisgoneo me permitió comprobar la decadencia de ese sitio web, disculpa la sinceridad a quemarropa. Hace ya una buena porción de tiempo, me dio por meter baza por primera y única vez en medio de la conversación bloguera en la que tú jugabas un papel medular. Lo cierto es que me dio la ventolera y allí me planté, en medio de vuestro revoltijo conversacional. Advertía con cierto empaque en aquella incursión un tanto guerrillera que la nostalgia no contribuía a estimular ningún interés. Afirmaba, rotundo, que los anecdotarios del pasado de tintes onanistas, las fotografías en sepia de antaño, las vivencias sucedidas "in illo tempore" no movían agua de molino ya. Procuraré ahora, siete años después, explicarme mejor. Sospecho que el recurso a un pretérito añorado responde a nuestra ilusa ambición de sentirnos más vivos que entonces. Para encontrar sentido al reencuentro habría que tantear conquistas nuevas. Es decir, si queremos reactivar y mantener una relación, no podemos asentarla en el pasado por muy beatífico o terrorífico que lo recordemos. Si pretendemos reencontrarnos y reconocernos sin paripés, sin postureos, tendríamos que enfrascarnos en alguna aventura más apasionante que la melancólica recordación de unos años de internado en el seminario conciliar. Deberíamos idear algún objetivo que nos volviera a convertir en cómplices. Carece de interés el regodeo con nuestras calvas, arrugas, barrigas. Ninguna vergüenza, por supuesto. Pero este tipo de ejercicios espirituosos apenas duran un instante morriñoso cada año. Lo que te planteo es que, si te quedan ganas de liderar a esa panda de exseminaristas melancólicos, reanudes la conversación a partir de una pregunta: ¿Qué de nuevo queremos y podemos hacer o construir entre todos a estas alturas de una película mucho más que mediada? Me dirás que bien, que bueno, que menos consejas y más mollejas, que la interrogación propuesta vale para un roto y un descosido, que no pasa de vana retórica, de prédica de púlpito encaramado. Tendrás la razón del santo, pero es lo que recomiendo si quieres mantener con éxito la llama de la conversación y evitar que las interacciones se transformen en comidillas estériles o abrazos ferruñosos. Si tu generosidad se empeñara en reavivar los rescoldos de aquella convivencia sobrevenida en el monasterio de San Zoilo, no cuentes conmigo. Me convertí en un sexagenario incrédulo. No vislumbro clavo ardiendo al que amarrar los penúltimos latidos. Por cierto, Samuel, sigo escribiendo a mano, pero mi letra no se parece nada a la de aquel seminarista que fui. Llámame o escríbeme. Un abrazo. En Gijón, a 30 de mayo de 2019. JMSM.