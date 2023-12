El efecto mariposa

A principios de los noventa el Principado consultó al Ayuntamiento de Gijón el lugar adecuado para ubicar la estación de autobuses cuya construcción parecía inminente. El Pleno, por unanimidad, propuso El Humedal, a ser posible, soterrada bajo la estación del ferrocarril.

Luego, la rehabilitación de la playa de Poniente y, sobre todo, la urbanización de los edificios barco, que fue todo un éxito económico para sus promotores, hizo pensar que no se podía perder la ocasión de multiplicar esos beneficios construyendo una segunda línea de playa. El problema eran las vías del tren que la impedían. Nunca los especuladores urbanísticos tuvieron problemas para conseguir sus fines, así que crearon uno que no lo era, y se empezó a hablar de la ciudad partida, de la barrera ferroviaria y del soterramiento de las vías para solucionarlo. Se habló de que el soterramiento debía llegar más allá de la zona oeste, pero el negocio estaba en el centro y lo que se soterraría sería el centro. Así, con la rapidez con que en este país se hacen las cosas que convienen al capital, nos encontramos, casi sin darnos cuenta, con el derribo de una estación cuya ubicación era una de las joyas de la ciudad, con su traslado provisional a un sitio imposible, con un túnel que costó una millonada y de cuyo mantenimiento más vale no hablar para no tener pesadillas, una entelequia de plan de vías y un "solarón" que ya no despierta el interés que despertaba porque las cosas del ladrillo ya no son lo que eran.

Como todo lo que puede empeorar empeora, alguien en el Principado tuvo la idea, o se la insinuaron, de colocar unos tendejones en El Humedal, llamarlos intercambiador, que suena mejor, y venderlos como una solución a un problema que viene arrastrando la ciudad con una estación de autobuses, la actual, privada y tercermundista, y una futura intermodal, cada vez mas quimérica.

Los problemas de tráfico y contaminación, con mil cuatrocientos autobuses entrando y saliendo a diario en la plaza mas céntrica de la ciudad no los explican, que los tendejones ocupen casi doscientos metros de aceras o invadan los espacios reservados al metrotrén tampoco, pero hablamos de más de cien autobuses al mismo tiempo, en un espacio público, superpoblado y reducido, durante la mayor parte del día.

A los únicos que podría beneficiar este disparate es a los propietarios de la empresa que mantiene una estación tercermundista en la zona, una estación que se quedó muy pequeña para los autobuses que recibe y que parece ser es edificable.

Convertir el "solarón" en un parque y no edificar en él, significa que las viviendas que se puedan construir en los terrenos de la actual estación de la calle Llanes, que se liberarían con los tendejones del Principado, tendrían menos competencia.

Podría ser el efecto mariposa de una playa urbana en el centro de la ciudad, o la ambición desmedida de quienes teniendo todo quieren tener más, y van por la vida sembrando ideas, que al final son dividendos que pagamos entre todos.