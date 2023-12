Se multiplican estos días navideños los deseos de paz y amor, antes solía añadirse la coletilla para todas las personas de buena voluntad, y ahora parece más "progresista" para todos y, de cualquier manera, e incluso cambiando el feliz Navidad, unos tres días después del solsticio de invierno, cuando el sol vuelve a resurgir en el horizonte, por felices fiestas. Hay quien critica a Israel y Estados Unidos por las respuestas ofrecidas a los ataques sufridos por desproporcionadas e inhumanas. En España siempre hemos tenido además el resquemor de por qué explotaría el acorazado Maine en 1898 en la Habana, el caso es con esa excusa o sin ella los norteamericanos nos habrían echado más pronto que tarde de Cuba y Puerto Rico. Con frecuencia es mejor tener paz que tener razón, y una mala paz suele ser mejor que una buena guerra y su muerte, destrucción y ruina.

Sin embargo, la paz, como la democracia, no es un valor absoluto como lo son la razón y la verdad. ¿Se imaginan a pacifistas en 1939 pidiendo diálogo, paz y amor a Hitler y Stalin después de haberse repartido por la fuerza Polonia y los países bálticos? ¿O condenando la respuesta de Estados Unidos en 1941 después de haber sufrido el ataque sorpresa de Pearl Harbor, destruyendo su flota del Pacífico en Hawái? Plantear solo sería ético y racional que la respuesta de los aliados causara el mismo número de víctimas, y no más, que las invasiones de Chequia, Polonia, Bálticos, Manchuria y ataque a Hawaii sería tan ineficaz como absurdo. La respuesta no consistía en contestar con contraataques equivalentes, cuando extirpar el cáncer para evitar nuevos ataques.

Ahora la situación está candente en Ucrania, Gaza y Mar Rojo, donde el gobierno Sánchez se ha desmarcado de la acción de Estados Unidos y la Unión Europea contra el terrorismo naval auspiciado por los hutus e Irán. En una primera lectura superficial no a la guerra queda muy guay, pero de hecho es ponerse del lado de los que agreden (Rusia de Putin, Hamas en Gaza, Irán en Oriente Medio) cuando con ello se dificulta o no se ayuda a los agredidos que se defienden. La cobardía o la simpatía con los malvados no es paz sino desorden injusto que pronto llevará a otras guerras o terrorismos, la historia ha demostrado claro que no es apaciguamiento sino envalentonamiento. Si les sale bien a Putin e Irán, ¿luego irá China con Taiwán, y Marruecos con Ceuta, Melilla y Canarias?