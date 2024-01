Siembran odio y miedo

A la vista de que España al final no se rompe, Feijóo advierte ahora de que el siguiente paso, tras el apoyo a la moción de censura en Pamplona, será que el PSOE indulte a los presos de ETA, mencionando incluso a los que tienen delitos de sangre. Cada vez que algo no le gusta, el Partido Popular acude al catastrofismo. Lo hizo con el divorcio, con el matrimonio homosexual, con la eutanasia, el salario mínimo. A falta de argumentos sólidos, la casi obligación de el divorcio, el fin de la familia tradicional, la memoria histórica que abriría heridas cerradas que nos conducirían a una nueva guerra civil, la posibilidad de solicitar en un momento de bajón la eutanasia irreversible, el cierre de multitud de empresas que no podrían pagar los nuevos sueldos, el España se rompe ya citado, y ahora, el indulto a los presos de una ETA que ya solo existe en su imaginario.

Un estudio de una catedrática de la Universidad de Pamplona, establece que: "El 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Y, sin embargo, ese conjunto de pensamientos que ronda nuestra mente (y si no encuentro trabajo, y si no apruebo, y si me pongo enfermo, y si mi pareja me deja…) tiene un impacto directo en nuestra salud". Es lo que hace tiempo, en una conversación con una buena amiga, llamábamos "personas y sí…", personas que limitan su actividad diaria por lo que temen que va a ocurrir. El Partido Popular aprovecha esta circunstancia para sembrar miedos y odios que los beneficien. Joseba Asirón, alcalde de Pamplona tras la moción de censura, ya lo fue en 2015, y en 1998, con la banda terrorista matando, ante el asesinato por parte de ETA del concejal Tomás Caballero, firmó junto a otras 133 personalidades del mundo de la cultura un manifiesto de condena al terrorismo. El texto empezaba con las siguientes palabras: "Nosotros, euskaldunes navarros en el umbral del siglo XXI, ante el criminal atentado cometido en Pamplona, queremos manifestar nuestra más firme y total condena del injustificable asesinato de Tomás Caballero". En 2015, tras su elección como Alcalde de Pamplona, aseguró que pretendía hacer un esfuerzo con "todas las víctimas" mediante la constitución de "una Comisión Permanente por la Paz y la Convivencia" para honrar "su derecho a la memoria, a la justicia y la reparación" y así "promover la reflexión conjunta sobre el pasado y, desde la pluralidad de relatos, llegar a una base común fundamentada en el fomento de la autocrítica, la asunción de responsabilidades y la apuesta inequívoca por el respeto de todos los derechos humanos". No voy a reiterar las veces que el Partido Popular pactó con Bildu, lo hizo siempre que le convino y lo seguirá haciendo, tampoco las oportunidades que perdió de condenar el golpe del 36 o la violencia ultra, la última en Nochevieja. Hasta ahora, las únicas declaraciones sobre los sucesos de Ferraz son de una, creo que consejera, de Madrid, que las enmarca en la libertad de actuar y las del presidente gallego que son un sí, pero no. Feijóo ni está ni se le espera.