Pocos encabezamientos definen mejor aspiraciones y sueños que un "Queridos Reyes Magos". Cada año, millones de personas conjuran bajo estas tres palabras unas pretensiones que, materiales o no, guardan una relación inequívoca con lo que somos y lo que aspiramos a ser. En el caso de Gijón no puede ser diferente.

La carta que esta ciudad ha remitido a sus Majestades de Oriente son muchas y es una al mismo tiempo. Es la carta de la ambición por volver a ser la ciudad que merecemos, la que debe brillar desde la unidad y, sobre todo, la llamada a garantizar un futuro que está hecho para ser valientes.

Gijón no puede escatimar en deseos porque lleva tiempo mereciéndolos y, estoy convencida, Melchor, Gaspar y Baltasar son conscientes y sensibles con ello. No creo que sea necesario, en una noche tan importante, abrumar a nuestros tres magos con detalles sobre Naval Gijón, el Solarón o Tabacalera. Tampoco hace falta insistirles en la dinamización de los barrios, ni en la seguridad o en el cuidado a los más vulnerables. No lo es porque todas estas cuestiones se resumen en dos palabras: responsabilidad y acierto. Eso y salud; la de todos los gijoneses y la de una ciudad a la que, por fin, le ha llegado el momento de agarrarse con fuerza a un futuro apasionante.

Los Reyes recorrieron anoche los hogares de Gijón para sembrar ilusión. No hay mejor motor para una ciudad que ese y no hay mayor responsabilidad para quienes tenemos el honor de representar a esta ciudad que estar a la altura de las expectativas. Gijón tiene futuro e ilusión por conquistarlo. Y este Ayuntamiento no está dispuesto a dejar pasar ninguna oportunidad más.

Feliz Día de Reyes a todos los gijoneses y gijonesas.