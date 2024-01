Tuvo que ser un libro luminoso, "Bilbo", quien nos sacudiera esta modorra de golpe y porrazo, quien nos evacuara de esa cueva de cuentacuentos que nos inventamos, párvulos, para escapar de la masacre gazatí. El libro se titula "La ira azul. El sueño milenario de la Revolución" (Trea, 2023). Su autor, el gijonés Pablo Batalla Cueto, historiador y periodista, se ha convertido en uno de los más lúcidos ensayistas, gracias a su brillantez expositiva o a su inusual habilidad para hilvanar derroches de erudición que no acogotan al lector, sino que le sirven para alcanzar fácilmente el tuétano del relato. Se pregunta el autor, a la manera retórica, si debe abandonarse el sueño del socialismo, de la revolución ante las decepciones y fracasos cosechados a lo largo de la historia. De inmediato se contesta que ni se debe ni se puede. Volveremos, "Bilbo", sobre este y otros sesudos interrogantes. Ahora solo me interesa leerte en voz alta un párrafo repleto de ese sentido práctico que preferimos frente a la morriña de la utopía. Escucha.

"Merece la pena preguntarse qué pensarían los teóricos socialistas del siglo XIX de nuestra sanidad pública, o tantas transformaciones macro y micro de cuyo carácter asombroso no solemos darnos cuenta, porque las fuimos viviendo poco a poco. En la ciudad de origen de quien esto escribe, había todavía a la altura de 1990 extensas barriadas chabolistas despojadas de los servicios públicos más elementales, y en las que se moría de enfermedades comunes. Las decenas de tumbas de niños fallecidos en los años setenta y ochenta que sigue albergando el cementerio del barrio de Tremañes testimonian aquel horror: la muerte que llegaba por bañarse en charcos pútridos formados por los desagües de fábricas cercanas; por el calor que aceleraba la descomposición de la basura tirada por doquier y atraía ratas, moscas y perros vagabundos portadores del tifus, la tiña y toda clase de parásitos; los incendios desatados por cortocircuitos en las precarias tomas clandestinas de alumbrado público que apañaban los lugareños. Aquel paisaje es inimaginable para las generaciones que no lo conocieron. Si sometiéramos la historia de la izquierda a un tribunal al que nada más le importase que una fría contabilidad de logros concretos, mitos como Rosa Luxemburgo o Dolores Ibárruri suspenderían, porque acreditarían pocos, allá donde sí conseguirían el aprobado cientos de anónimos ediles progresistas que, sin pretensión de hacer un hueco para su retrato en los libros de historia, agarraron ciudades arrasadas de desigualdades dickensianas y obraron la alquimia de volver justo lo injusto y salubre lo insalubre. […] No hay nada más frágil que un copo de nieve, pero muchos copos forman grandes nevadas que el sol puede tardar semanas en derretir".