Francisco, manipulado por las bendiciones

La famosa declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe aprobada por el Papa Francisco con título más bien esperanzado y suplicante "Fiducia Suplicans", por la que puede ser posible una bendición de personas del mismo sexo que viven juntas, ha levantado una tormenta contra el Papa Francisco, fruto de la ignorancia y del odio de aquellos que solo se interesan de despreciar o sobrestimar al Papa Francisco según sus opiniones sus filias o sus fobias. Casi nadie de los que tanto maldicen o bendicen ha leído la declaración, un verdadero y relevante documento sobre la realidad del matrimonio en tiempos confusos y sectarios contra la unión del hombre y la mujer para conformar una unidad vital. Por eso, es necesario que los máximos responsables de la doctrina de la Iglesias, los obispos informen con exactitud y verdad de la doctrina que defiende el documento del Dicasterio de la Doctrina de La fe para evitar que los fieles católicos se vean sometidos a toda clase de falsedades y manipulaciones. Se afirma que es necesario distinguir con claridad y firmeza en el tema de las bendiciones algunos aspectos fundamentales, como son las bendiciones rituales y litúrgicas y las bendiciones espontaneas que se asemejan a las populares, como cuando se bendice un coche, una mascota un rosario, llamadas bendiciones piadosas y populares, como son aquellas de las personas que no viven según las normas de la doctrina moral católica, pero piden ser bendecidas. Por eso, se afirma con claridad que, según la perenne doctrina católica, solo se consideran licitas las realizaciones sexuales dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Para evitar cualquier forma de confusión o escándalo se afirma que una pareja irregular o del mismo sexo pide la bendición, nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión ni en conexión con ellos. Ni siquiera con las vestimentas gestos o palabras propias de un matrimonio. Se afirma, además, en la declaración; cuando las relaciones con Dios están enturbiadas por el pecado se puede pedir una bendición acudiendo a él y deseándola puede ser en algunas situaciones un bien posible. En el documento se afirma algo muy importante de lo que nadie parece hablar: las formas de bendición solicitadas por una o varias personas no pueden transmitir una concepción errónea de la dignidad del sacramento del matrimonio. La Iglesia no tiene potestad para impartir de forma oficial bendiciones a las uniones del mismo sexo, por lo tanto, no pueden considerarse lícita. No es licito que los sacerdotes bendigan las parejas del mismo sexo que pidan algún tipo de reconocimiento religioso de su unión. Esto no supone un juicio sobre personas individuales implicadas, quien deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, evitando toda discriminación injusta, como siempre han pedido todos los papas: San Juan Pablo II, Benedicto XVI o el mismo Papa Francisco.