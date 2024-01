La transformación de los terrenos de Naval Gijón en un nuevo polo científico, al estilo de los modelos que imperan en Europa como el LX de Lisboa, pero en este caso vinculado a empresas ligadas a la economía azul, y que se combine con una oferta de ocio, hostelería, cultura, arte y salud, como desveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo, ha sido recibido con los brazos abiertos por los vecinos de la zona oeste. En especial, en el barrio de El Natahoyo, donde la imperiosa necesidad de que los antiguos astilleros se conviertan en un punto de encuentro para la ciudadanía hace ya muchas décadas resulta evidente para revitalizar la zona. El gobierno local, consciente del calado de este proyecto que se antoja como clave del mandato, está volcado en poner en marcha y asentar los cimientos de un plan que tiene como objetivo posicionar a Gijón como el gran activo del mar Cantábrico. Las ideas están claras y los primeros pasos, como la compra de los terrenos al Puerto, están dados. Ahora falta consenso.

La apuesta del equipo forista por una fórmula público-privada para el desarrollo empresarial de los terrenos parece clara. Está trabajada y a todas luces resulta una prioridad desde que Carmen Moriyón recuperó el bastón de mando de la ciudad. Desde el gobierno local ya se han ido lanzando cables a las empresas del sector de la economía azul para tener trabajo adelantado. De momento, en apostar por esa fórmula es en lo que todos los grupos políticos de la Corporación están de acuerdo. Y porque así se establece en el Plan General de Ordenación, están de acuerdo. El diseño de ese revulsivo para la zona oeste, y en general para toda la ciudad, será otra cuestión. En eso es en lo que se avanza desde la concejalía de Urbanismo, que tiene como prioridad, eso sí, adecentar los espacios públicos una vez que la compra de los terrenos al Puerto se materialice. Antes incluso de empezar a colocar el resto de piezas del tablero. Lo primero será, en todo caso, ir de la mano de los socios en el gobierno local, el Partido Popular, que en ocasiones parece dar unos pasos desde el grupo municipal y otros desde la calle Álvarez Garaya. El éxito de la operación no debe dejar de lado al resto de partidos, en especial los de la bancada de la izquierda, por lo que pudiera pasar en el futuro. Un proyecto de tal calibre no se remata en un mandato. Quizá, ni en dos. Pero lo que no debe faltar es la sensibilidad con los vecinos. Al fin y al cabo, la deuda histórica de Gijón es con ellos.