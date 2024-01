Una bolera en Corrida

"Art. 70. En las calles, paseos y más sitios públicos, se prohiben los juegos de naipes, de lotería, de chapas y demás de esta clase, cualquiera que sea su denominación. Podrá jugarse a los bolos en parajes que no sean de mucho tránsito, y mientras que no se hagan apuestas o traviesas o degeneren en juego de envite. Gijón, 30 de septiembre de 1844. El alcalde presidente, Gaspar Cienfuegos Jovellanos. El secretario municipal, Vicente de Ezcurdia".

Eso figura las "Ordenanzas municipales para el buen gobierno y conservación de la policía urbana de la villa de Gijón". Pues bien, en el expediente número 50 del año 1850, seis años más tarde, otra vez aparece algo con referencia a los bolos. Se trata de una vecina –Carlota González Madrid– que protesta ante el alcalde por los destrozos en su huerta "que está situada al poniente de la calle Corrida, fronteando con la casita taberna nombrada Barraca de Veranes". Se jugaba a los bolos en la huerta de la taberna y "con el embate de las bolas contra la plaza o cayendo estas dentro de mi huerta resulta la destrucción y ruina de las semillas y frutos que produce".

Contestó el alcalde: "Prevéngase al encargado del establecimiento nombrado Barraca de Veranes que se abstenga de permitir el juego de bolos en el sitio sobre el que se reclama, bajo la multa de 20 reales aparte de la responsabilidad de daños y perjuicios a los que hubiera ocasión a doña Carlota González".

Esa zona de la calle Corrida era la parte final de la calle, cerca de lo que hoy es la plaza del Seis de Agosto, entonces no con ese nombre y sin la estatua de Jovellanos. La Barraca de Veranes estaría en el cruce de Corrida con Asturias. No es casualidad que hasta el año 1891 –ya con Jovellanos en su pedestal– el nombre de la calle Asturias fuese calle La Barraca. No consta la fecha oficial en que la calle más emblemática de Gijón pasó de ser calle Ancha de la Cruz para ser calle Corrida.