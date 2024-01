Palomas asesinas

Que sepan que tengo fobia a las alas. Especialmente a las palomas y a las gaviotas, que me parecen seres asquerosos. Ya, ya sé que esto es políticamente incorrecto, pero ustedes saben que yo lo soy. No soporto su olor, su sonido ni su presencia. Por no hablar de sus heces.

Recuerdo una vez, hace muchos años, que me cayó una de tal calibre, que no solo me destrozó una cazadora de ante, que evidentemente tuve que tirar, sino que también empapó a mi hija, que iba en la silla. Tal era la deposición que les juro miré para el cielo, esperando ver al susodicho pajarito caer después, porque aquello era imposible que cupiera en un cuerpo de ave corriente. La esperaba, con cierta esperanza he de decir, ver caer finada al suelo. Pero no, debía de ser lo normal después de paparse todo lo que pueden por las terrazas que escudriñan con esos ojos inquietos que me dan no solo asco, sino hasta miedo. No hay cosa que más me guste que ver cómo los gorriones les arrebatan, con su inteligencia, porque encima son tontas, el pedazo por el que se pelean entre ellas, mientras el gorrioncillo espera que sigan para conseguir su presa de tortilla o de lo que sea. Pero a pesar de los gorriones, que son listos como ellos solos, ellas comer, comen y mucho, porque sepan ustedes que cada paloma defeca en un año 14 kilitos de heces. Lo cual da para bastantes abrigos de ante.

Ustedes, como yo, siempre habrán oído que transmiten enfermedades y tal, pero claro, hasta que no te enteras de algo, es como una leyenda urbana. Pues no. En esas noticias que a veces te aparecen en el móvil, veo que el marido de una famosa estuvo a punto de morirse por una meningitis criptocócica, es decir, tiene una infección en el cerebro por una levadura que se encuentra en las heces duras de las palomitas y que, quieras o no, ves por todos lados, porque la limpieza no abarca tanta porquería constantemente, supongo, quiero pensar. Levaduras que aspiramos todos, especialmente en las ciudades en las que son una verdadera plaga, y por aspiración de esa levadura que se produce cuando las heces están secas, si se inhala (y sí, lo inhalamos casi todos) pudiendo producir esta enfermedad, que en este caso casi mata al marido de la presentadora que desde hace un año sigue luchando para superar las secuelas en oído, ojos, motricidad, etc. Es decir, una barbaridad. Y así todo, ven ustedes a niños sentarse en los bancos, llenos de cacas secas, mientras sus abuelitas les dicen "pita, pita", dándoles pan para que las pobres pervivan.

No sé qué se puede hacer, pero hoy, que somos todos tan saludables, tenemos, digo yo, que preservar la salud humana antes que la de estos animalitos que tanto daño hacen a todo: a los monumentos, las casas, y sobre todo a las personas. ¡Asco de palomas!