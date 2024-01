La bandera que todo lo tapa

Cuando la actual Corporación cumple seis meses, Vox presenta su primera propuesta al Pleno. Ya la presentó en la Corporación anterior y fue rechazada por mayoría, es la misma que presentó el Partido Popular en 2014 y también fue rechazada. En aquella ocasión Foro, en el gobierno, manifestó, "no es necesaria la creación de un espacio concreto y determinado con una banderona", añadiendo "en Gijón se cumple la normativa legal con respecto a la bandera española y la ciudadanía tiene otros problemas urgentes que debemos resolver".

La propuesta de Vox, que ahora parecen aceptar Partido Popular y Foro, está llena de fuegos de artificio, de ejemplos como que Toledo y Oviedo ya la tienen, de imagen de unidad para los turistas que vienen a Gijón y hasta de refuerzo para la candidatura del mundial de 2030. También pide Vox que haya en Gijón una Plaza de España.

Vetar a los artistas que se expresen en asturiano, un voto tránsfuga a cambio de un buen puesto, una bandera gigante y una Plaza de España. Es toda la aportación de Vox en seis meses. En cualquier empresa, a la vista de tal productividad no durarían quince días.

Si entendieran lo que significa una bandera, si la respetaran lo más mínimo, no se adueñarían de ella, no la usarían como arma arrojadiza para tapar sus vergüenzas y su falta de argumentos. Dicen ser españoles y muy españoles solo por llevar la bandera en el polo, en la pulserita, en la correa de su mascota, porque la cuelgan en el balcón o se envuelven en ella para reivindicar tiempos que añoran; siempre es más fácil envolverse en una bandera que votar progreso, pagar impuestos o cumplir las más elementales normas de convivencia, y digo de convivencia, no de su conveniencia. Votaron no a todas las leyes progresistas desde la transición hasta hoy, a la subida del salario mínimo y las pensiones, a las subvenciones a las ONG de corte social que no tengan carácter religioso, católico, por supuesto, y allí donde por necesidades del Partido Popular tocan poder, no han hecho nada que no sea coartar libertades conquistadas a base de sangre, sudor y lágrimas, bajar o suprimir impuestos en beneficio de los que más tienen, o ampliar las ayudas a la caza y la tauromaquia (lo que "usté" mande, señorito) en detrimento de los agentes sociales, en resumen, retroceder a tiempos que ya parecían superados, pero evidentemente no lo están. Vox pide una y otra vez la eliminación de subvenciones a partidos y sindicatos, pero sus millonarios ingresos provienen de dinero público en su mayoría, dinero público que "estarían encantados de rechazar", pero se embolsan y destinan a fundaciones opacas.

No es mejor español el que tiene la bandera más grande. Hay españoles, orgullosos de la rojigualda pero que mantienen ciento cuarenta mil millones de euros en paraísos fiscales. No entienden que España, somos los españoles, los que nacimos aquí y los que aquí trabajan y pagan sus impuestos y nuestras pensiones.

Las banderas, como símbolos que son, tienen su "manual" y como dijera Foro en 2014 cuando rechazó la propuesta del Partido Popular, en Gijón se cumple escrupulosamente.