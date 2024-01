Cincuenta años después

Hace cincuenta años, un coronel quería ser general y no podía, era de Estado Mayor y nunca había estado al mando de armas. Para remediarlo, se va al Tercio Gran Capitán, y al poco de asumir el cargo organiza unas maniobras en Almería, con el apoyo del Regimiento de Caballería Alcántara y con una sección del de Artillería. El que suscribe, va de mecanógrafo a las maniobras, con una máquina de escribir portátil y una pistola, "a la guerra no se puede ir sin armas y esto se considera una guerra" me dijeron. Tres barcos trasladan todo el estaribel a Almería. Al llegar, falta uno de ellos. El barco cargado con los carros de combate no pudo entrar en el puerto por falta de calado, empezamos bien.

Desde el puerto vamos al desierto de Almería, donde van a realizarse las maniobras. A oficiales y machacas nos llevan hasta unas colinas, los legionarios quedan al principio del desierto para "tomarlas" reptando. Cuando llegan, el jefe dice que ha visto durante el avance el reflejo del sol en el reloj de un legionario y ordena repetir el ejercicio, son varios quilómetros. Al día siguiente, el día grande de las maniobras, oficiales y machacas, con el Capitán General de la región de gran vigía, vamos a una loma que hay más o menos a la mitad de una explanada inmensa por la que los legionarios deberían avanzar hasta tomar las colinas del final protegidos, en teoría, por la artillería. Poco después, una bomba cae al pie de la loma donde estábamos, se oyen gritos, quejidos y a continuación una nube de humo nos envolvió, una bomba incendiaria, dice alguien con estrellas. Cuando la nube se disipa, todas las estrellas que había en la loma habían desaparecido, quedábamos el cartógrafo y yo. Al pie de la loma, tres o cuatro legionarios muertos y otros tantos reventados, la munición, caducada, no llegó a su destino, cayó encima de un pelotón. Los dos soldados que quedamos, bajamos de la loma, y como pudimos llegamos al cortijo granja del CIR Alvarez de Sotomayor que hacía de centro de operaciones. Al llegar, el Capitán General ya no estaba, su séquito tampoco, y el coronel que quería ser general arengaba a los legionarios en formación. Que si sus compañeros muertos o heridos eran unos héroes, que si ya estaban con su novia que era la muerte, que si habían muerto en combate, el mayor orgullo de un legionario, que viva España y Franco, Franco, Franco. Una buena comida y por la tarde, a disparar toda la munición que quedaba. En 1976 el coronel asciende a General de brigada de infantería. Las "investigaciones" abiertas se habían archivado sin responsables. Cincuenta años más tarde, siguen muriendo soldados en maniobras por un cúmulo de imprudencias. Mientras los caprichos o intereses personales de algún mando sean la norma, mientras hablar de fusilar a veintiséis millones de hijos de puta, o militares retirados firmen un manifiesto pidiendo la destitución de Sánchez, o se condecore como gran dama a Ayuso, considerando que "Solo los indeseables malnacidos no reconocen sus méritos", y esto es solo una muestra, salga gratis, aunque todo haya cambiado en el ejército, queda mucho por cambiar.