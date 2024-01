El Parlamento: ¿el centro de la política?

Hace unas semanas vivimos un gran estrés parlamentario en el Pleno del Congreso (celebrado en la sede del Senado). Tres reales decretos-ley se sometían a la convalidación parlamentaria en un clima de tensión poco habitual.

Ya en la pasada legislatura se produjeron situaciones de apuro para el ejecutivo, que en general se saldaron con el voto mayoritario de la cámara, aunque hubo casos, como el de la Reforma Laboral, que resultaron rocambolescos, al salir adelante gracias a un voto equivocado de un diputado del Partido Popular. Pero, en su mayor parte, entonces el gobierno pudo contar con apoyos suficientes para obtener las mayorías necesarias.

Sin embargo, en este nuevo mandato la correlación de fuerzas se ha complicado y ahora la mayoría progresista no goza de la misma holgura que en el anterior y eso dificulta los consensos dentro del bloque de la Investidura. Pero ya era sabido que esta legislatura sería mucho más compleja y nadie debe escandalizarse de la praxis parlamentaria que se deriva de la composición salida de las urnas el 23 de julio, y ya no es poca cosa el que se haya logrado constituir un gobierno con un programa progresista, a pesar de las contradicciones que envuelven a esa mayoría plural.

Obviamente, las negociaciones con Junts se encuentran en un nivel de excepcionalidad muy evidente. No solo porque no había coincidencia política con el gobierno de coalición, sino porque ha sido necesario forzar la maquinaria política para pactar la Investidura con la Ley de Amnistía como banderín de enganche fundamental, y todavía no se ha podido alcanzar la normalidad parlamentaria conveniente. Piénsese que hasta que no se implante la Amnistía y Carles Puigdemont pise con naturalidad tierra catalana y española no es fácil exigirle un comportamiento de aliado consecuente, por lo que es preciso conllevar con paciencia esa transición. Al mismo tiempo, los puntos acordados con Junts no son cuestiones cerradas, ya que deben pasar su propio recorrido legal y político, siendo sencillamente una expresión de voluntad política cierta, pero de flexible y laboriosa aplicación.

Pero al fin Pedro Sánchez pudo salvar los muebles, sacando adelante dos de las normas legales sometidas a convalidación, gracias a esa febril negociación. Pero quedó fuera el RD de Yolanda Díaz sobre el xubsidio del paro, una norma que ya tuvo que pactar in extremis con Nadia Calviño y que ahora Podemos ha tumbado, agarrándose a un clavo ardiendo real, aunque injustificable políticamente. Quizás la vicepresidenta debió esforzarse más en lograr el acuerdo con Podemos, pero ejercer la venganza perjudicando a un amplio colectivo de personas trabajadoras descalifica a Podemos como partido coherente con su trayectoria y electorado y no se puede llevar tan lejos el orgullo herido.

No obstante hay algo claro en todo este rompecabezas: el Gobierno de coalición tiene que cambiar su método de trabajo en la negociación con sus socios parlamentarios y practicar la consulta previa antes de que los textos vayan al Consejo de Ministros para pulir las diferencias y no jugar al atraco del último minuto. Así lo acordó con el PNV y esa línea debe ser de general aplicación.

Por ello, aunque el Parlamento legítimamente conserve su papel decisivo en los acuerdos políticos, es imprescindible preparar el camino para viabilizar las mayorías que den estabilidad a la legislatura.