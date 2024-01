El evangelio de lo social

Así titula y, sobre esta relación ¿intrínseca? del evangelio y la realidad social, se centra la reflexión a la que convoca e invita el Instituto Superior de Pastoral, anexo a la Universidad Pontificia de Salamanca, en la 34ª Semana de Teología Pastoral. Estas semanas nacieron a la luz del Concilio Vaticano II, que planteó su finalidad, no tanto en aclaración de doctrinas, sino en cómo presentar el evangelio y dialogar con el mundo de hoy. La realidad social, política, cultural, económica... es cambiante y, como profetizó el mismo Concilio, esos cambios son "profundos y acelerados". Obligan a la Iglesia, si quiere llegar con su mensaje a la sociedad, a una reflexión y revisión permanente. En el aula conciliar se acuñó una máxima: "Saber leer los signos de los tiempos". Es lo que pretenden estas semanas respaldadas por el prestigio de la decana Universidad salmantina.

El evangelio y su dimensión social han tenido etapas unas espléndidas y otras controvertidas. Suele ser una relación debatida, tensa. Hay quien piensa que es para meternos en los templos a rezar y los hay que es para salir a la calle y denunciar y clamar. Lo expresa bien el dicho popular: "A Dios rogando y con el mazo dando". Yo tengo como lema: "El evangelio para la vida". A lo largo de la historia, la iglesia, motivada por la Palabra y el ejemplo de Jesús, el Señor, ha emprendido grandes obras sociales. Es más, la iglesia se ha recuperado de momentos bajos, iniciando las obras humanitarias que se requerían. Hay una pregunta que hacerse: ¿Puede vivirse el evangelio sin compromiso social, de espaldas a la realidad? Caritas es la respuesta. Hoy está amenazada la caridad, la verdad, la justicia, la fraternidad, los valores del Reino, ¿puede callar?

Francisco fomenta intensificar esta relación para hacer hoy a la Iglesia más creíble, definiéndola como "hospital de campaña" y con signos y gestos sencillos pero expresivos, como lavando los pies en las cárceles, comiendo con los pobres, viajando en utilitario... Le censuran algunos con el apelativo de "peronista". En el prólogo a un reciente libro, "El Pastor", lo desmiente: "Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni fui militante o simpatizante. Afirmar eso es una mentira". Y para la ministra de trabajo Yolanda, tan entusiasta del papa que quiere volver a verle, afirma: "No condeno el capitalismo como algunos me adjudican... Como Juan Palo II, propongo que la mesa tenga tres patas: Estado, capital y trabajo..., la ayuda económica del Estado al desempleado debe ser pasajera para no afectar a la cultura del trabajo que dignifica... Una cosa es vivir de caridad y otra es ganárselo con el propio esfuerzo". Necesitamos volver "al evangelio de lo social".