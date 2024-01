Buena parte del colectivo vecinal ha vuelto a dar un portazo al gobierno local, liderado ahora por Foro Asturias y Partido Popular, negándose en su mayoría a votar en los consejos de distrito para elegir el destino del millón de euros de los presupuestos de distritos en las cuentas municipales de 2024. El rechazo de los representantes del Oeste, Sur, Centro y El Llano a la fórmula planteada desde la Casa Consistorial, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de un modelo de participación en la ciudad que sea efectiva y satisfaga las pretensiones de los colectivos, pero también del equipo de gobierno. Por más veces que se ha intentado, desde distintos colores políticos, el resultado siempre ha sido el mismo.

Basta con echar la vista atrás para ver que el conflicto no es nuevo. Durante el pasado mandato, con el PSOE e Izquierda Unida en la Alcaldía, los colectivos vecinales también se plantaron ante el gobierno local liderado entonces por la socialista Ana González por la ausencia de inversiones previstas para que se canalizasen en los presupuestos municipales a través de los consejos de distrito y por la "escasa" ejecución de las previamente aprobadas. Ahora, el sistema impulsado por Foro y PP –cierto es que el margen tras tomar posesión en la Casa Consistorial fue escaso tras las elecciones municipales de mayo y que se advirtió que por la premura se llevaría a cabo la elección de proyectos de esta forma– tampoco ha sido del gusto vecinal. "Es una desagradable sorpresa constatar que, ya en esta primera fase, nos movemos en parámetros parecidos al anterior mandato", se llegó a advertir desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV), lo que motivó que muchos representantes vecinales optasen por no votar las propuestas de actuaciones fijadas desde el Ayuntamiento. Tan solo en la zona rural, para "no perder otro año", y la zona Este, que apoyó rehabilitar la antigua guardería del Chas para la sede vecinal de Viesques, optaron por ser partícipes de este modelo que también está en entredicho.

El gobierno local, tras el portazo, ha vuelto a tender la mano para reconducir la situación. Tras varios días de silencio, tanto el responsable de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, como el edil de Participación, el popular Guzmán Pendás, plantearon alternativas. Serán ahora las entidades vecinales quienes, siguiendo el modelo de años anteriores, planteen sus propuestas a desarrollar, pero eso implicará que los proyectos puede que no se lleven a cabo este año. Además, desde el Ayuntamiento se han comprometido a trabajar con "mayor previsión" para 2025 e incluso a estudiar que se duplique la partida presupuestaria, llegando a los dos millones de euros. La pelota ahora está en las manos de los colectivos vecinales para ver si el conflicto se diluye y, con calma y mesura, se empiezan a fijar las bases del modelo de participación del futuro para evitar los desaires de siempre.