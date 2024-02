No sin mi móvil

Seguro que hemos leído ya noticias sobre implantar algún tipo de normativa para el uso de los móviles en las aulas y seguro también que, en más de una escuela, un instituto, una facultad o incluso una familia, esto ha supuesto un debate.

Siempre he defendido el uso de las tecnologías en el aula; creo que desterrar su presencia en las clases es inútil y niega los tiempos que nos tocan, sin embargo, es cierto también que el uso de los móviles está comenzando a ser algo preocupante no solo para quienes enseñamos, sino para toda la sociedad en general porque ya ha comenzado a identificarse con términos como "dependencia", "ansiedad" o "falta de control".

Las generaciones más jóvenes no comprenden su vida diaria sin un móvil, nos preguntan cómo éramos capaces de quedar para salir, de comunicarnos; no entienden cómo podíamos estar sin redes sociales o sin Whatsapp. Esto no hace que sean una generación mejor o peor, simplemente están en una época distinta con unos avances diferentes a los que nos hemos ido adaptando igual que las generaciones anteriores tuvieron que ir haciéndolo con otras innovaciones que también en su momento fueron cuestionadas.

En realidad, la clave no son las innovaciones en sí, sino el uso (o el abuso) de las mismas y cómo se nos ha educado (y educamos) para emplearlas. No pensemos que este problema ha surgido de un día para otro y que solo ocurre en los centros educativos. Debemos hacer una reflexión y una autocrítica y pensar en cuántas ocasiones el móvil o la tablet se usan para que el niño o la niña coman o se distraigan y no molesten. Las familias y el profesorado hemos tenido que hacer "cursos acelerados" para saber afrontar este tema y otros muchos vinculados con las nuevas tecnologías, pero es cierto también que hoy día contamos con la información suficiente como para saber que, desde edades muy tempranas, hay que tener un control exhaustivo del tiempo que se está con estos dispositivos y del contenido que se está consumiendo. Si esos límites están establecidos desde un primer momento, será mucho más fácil que esa persona desarrolle hábitos saludables en este entorno.

Los móviles deberían poder usarse en el aula para fines educativos y siempre y cuando el profesorado esté supervisando esa tarea con atención. Es una herramienta más y como tal creo que tiene múltiples aplicaciones, pero hay que establecer ciertas normas para evitar que la situación pase a estar fuera de control; educar también significa poner límites y esto supone que habrá qué regular lo que está ocurriendo en las aulas.

No es tarea fácil, pero este es un reto de nuestro tiempo y como tal debemos afrontarlo. Vamos a por ello.