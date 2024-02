Jesucristo, a debate en las redes sociales

El cartel de la Semana Santa de Sevilla ha levantado una gran polvareda mediática. A las dos horas de su presentación las redes echaban humo y se abrían plataformas de firmas para censurarlo. Hasta de blasfemo e indigno lo apostillaron algunos. Otros lo han alabado opinando que se trata de una imagen de Jesús hiperrealista, que representa un Cristo-Dios lleno de majestad, de serenidad y dulzura, aunque no parece el cartel adecuado para una Semana Santa sevillana con imágenes de Jesucristo de tanto valor artístico y emocional como son la de El Gran Poder, El Cachorro, de La Sentencia o el de Los Gitanos. La imagen del cartel, sin duda tiene belleza, es moderna y audaz, pero no puede competir con la iconografía hispalense, tan venerada, devocionada, emocionante, "saeteada" desde los balcones de la ciudad en esa Semana Santa inigualable de arte y religiosidad popular. Son muchos los que reconocen la calidad de la pintura pero confiesan que no les despierta sentimientos de fe y devoción.

Me convencen los razonamientos que ha dado el autor, Salustiano García, notable pintor hispalense con dimensión internacional y obra muy reconocida, maestro retratista, cualidad que refleja magistralmente en este caso, para justificar la representación del Jesús que ha mostrado. Lo primero que ha buscado es reflejar "el lado luminoso de la Semana Santa", lo que se inclinó por una representación de Cristo no "dolorido y yacente" sino Resucitado, un Dios, cien por cien despojado de carácter humano, sin señales de sufrimiento evidentes, porque ya todo ha pasado y ahora está lleno de majestad y dulzura. Añade, dato importante, que ha querido plasmar la impresión imborrable en su adolescencia de ver a su hermano menor muerto con una serenidad y dulzura impresionante, como de otra dimensión. La decisión tomada es aventurada. Representar al Cristo de la Pasión, aunque requiere arte, es más lograble dado que hemos visto a personas sufrir y morir. A Cristo Resucitado es difícil porque no tenemos imágenes personales sino las descripciones evangélicas del acontecimiento de la Transfiguración en el Tabor y las apariciones a las mujeres y apóstoles que nos cuentan los evangelios, que, por cierto, tardaban en reconocerle. Era el mismo, no con la misma apariencia, sino "con cuerpo glorioso", inmaterial. El cartel no será el más adecuado, pero sobrepasó su finalidad por los innumerables comentarios en tertulias y en la calle. Ha evidenciado también que la persona de Jesús, en este laicismo imperante, no deja indiferente a nadie. Ni a Scorsese que proyecta una nueva película de Jesús, como hicieron los grandes Pasolini y Zeffirelli. Jesús es una persona que lleva un misterio dentro que sigue provocando preguntas y respuestas inquietantes.