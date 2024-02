Últimas palabras de cobre

Telefónica ha anunciado el apagado de su red de cobre en abril. La generalización de la fibra óptica responde a una directiva europea, pero Alemania o Francia, por ejemplo, plantean una transición paulatina hasta 2030 para que ningún habitante de entorno remoto se quede aislado de golpe. En Asturias sucederá no sólo en pueblos, también en polígonos industriales, y si bien la empresa propone alternativas como la telefonía móvil, no es solución allí donde no hay cobertura o no ofrece garantías suficientes para ciertas actividades.

Empresas y alcaldes asturianos han dado la voz de alarma. Sobremanera preocupan esos mayores de nuestras áreas rurales, últimos pobladores en frágil equilibrio, a los que ahora se exige una actualización forzosa que ni comprenden ni podrán materializar. No sé si alguna vez seremos conscientes del maltrato al que como sociedad estamos sometiendo a nuestros mayores, obligándoles a convertirse en seres con competencia digital y conectados para cualquier gestión de sus vidas. Nosotros mismos naufragamos con frecuencia en ese mar al que les hemos lanzado sin asidero. Al tiempo que Telefónica pisa el acelerador de la fibra, autoelogiándose por la reducción de impacto ambiental que ello supone, gestiona un ERE para casi 3.500 empleados, en su mayoría vinculados a esas centrales de cobre que la modernidad convertirá en pasado. Asturias es una de las comunidades autónomas más afectadas por la medida. Mientras tanto, en breve será una realidad la Ley asturiana de Impulso Demográfico para revertir procesos de despoblamiento sobre los que precisamente impactan de forma muy directa estas políticas empresariales: éxodo económico y envejecimiento paulatino sin población relevo. Acerca de todo ello cavilaba días atrás en el Centro Municipal de El Llano, en el estreno del recomendabilísimo documental "Habitando el tiempo", de la realizadora asturiana Sonia Fernández, en el marco de la Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos, con la presencia de sus cuatro protagonistas. Personas en éxodo inverso –de la ciudad al campo de Somoza, en León– que comparten el balance personal de ese reencuentro. Cuentan que han recuperado tiempo, silencio, sonidos, humildad ante los ciclos naturales, valor de lo artesano, formas de convivencia, reconexión con sus antepasados, a quienes recuerdan allí mismo y refrescan sus consejos, ahora tan valiosos. Pero también enumeran obstáculos e incomodidades. Dificultades de comunicación y transporte alejan todavía más servicios imprescindibles para el día a día. Tal vez por ello, las voces infantiles sólo se escuchan en vacaciones. El retorno es adulto. Si queremos reconquistar nuestra geografía remota y ofrecerla como opción de vida a conversos rurales y nómadas digitales, habrá que armonizar las políticas necesarias, públicas y privadas para materializarlo. Por lo pronto, tras las últimas palabras de cobre, a algunos lugares llegará el silencio.