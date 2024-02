La participación ciudadana, se dice desde el mando municipal, no consiste en reunir a unas cuantas asociaciones de vecinos: han descubierto la pólvora. En realidad, el concepto mismo de participación ciudadana es un argumento electoral más que una necesidad social: los ciudadanos participamos cuando votamos de manera libre y directa en las elecciones y depositamos nuestra papeleta en las urnas correspondientes, pero alguien en alguna parte inventó eso de la participación ciudadana y, para completar el paquete, se sacó de la manga otro concepto, el de los presupuestos participativos, y en todo el mundo democrático, candidatos a concejales y alcaldes se apuntaron al invento como quien ofrece un regalo irresistible a los electores. Así que, desde hace unos años, ha brotado como setas en otoño, reglamentos de participación ciudadana y hasta se han incluido en algunas legislaciones.

Aquí, los gobernantes municipales andan mosqueados y, por boca de su concejal Guzmán Pendás, ya han dicho que el actual modelo no les convence. Tiene razón el edil: la preponderancia que se da a las asociaciones de vecinos y a su amalgama en forma de federación local, se han convertido en una especie de contrapoder municipal. Sería pasable la situación si las asociaciones de vecinos no fueran extensiones de formaciones políticas, curiosamente ahora en la oposición. Eso no se vale, porque nunca nada de lo que propongan desde el bipartito de derechas en esta quebrada villa marinera será aceptado por los partidos que se les oponen y que, descaradamente, ocupan las directivas de las asociaciones vecinales.

Dice Pendás en estos papeles que "el problema que estoy viendo en estos procesos, al final, es que en realidad no participa la gente. Me gustaría que más ciudadanos se interesasen por esto. Ciudadanos de a pie"; lo que es una forma suave de contar que la federación vecinal y las directivas de las asociaciones están tomadas por sus oponentes al decir que no son ciudadanos normales y corrientes.

Si las obras las van a decidir unos comités políticos, ¿para qué votamos los ciudadanos y elegimos a nuestros representantes? So capa de una mayor representación se oculta en realidad una operación antidemocrática: las asociaciones pueden reclamar, reivindicar, agitar y hacerlo tan alto y fuerte como deseen, pero no decidir sobre la aplicación de un solo euro municipal, que para eso ya están el gobierno y el pleno municipales. Estos ya no son los tiempos de la dictadura, cuando las asociaciones de cabezas de familia –que entonces ni de vecinos se podían llamar– servían como ariete del régimen. Han pasado décadas de aquello y para terminar con algunas malas prácticas o abusos de cuatro listillos es necesario que alcaldesa y su grupo municipal reordenen la viciada situación.