Pepe Mujica en píldoras edificantes

Por la coherencia que suele sostener entre sus decires y sus haceres, me apetecía extraerte, "Bilbo", algunas frases de Pepe Mujica, exguerrillero tupamaro y expresidente de Uruguay, recientemente aparecidas en un libro titulado "Chomsky y Mujica. Sobrevivir al siglo XXI". Seguro que nos harán reflexionar un poco.

"Yo tengo amor por la vida, que es mucho más que la humanidad. La humanidad es solo parte del torrente de la vida. En eso soy casi animista. Pero por amor a la vida, con Nietzsche, pienso que el hombre puede tener una causa para vivir y que eso, el poder darle sentido a la vida, lo distingue un poco del resto de los animales. Estar vivo es un milagro, es el milagro más grande para cada uno de nosotros. Pero se puede vivir simplemente porque se nació, como un vegetal, o bien luego de haber nacido puede uno darle un sentido a la vida. Es ese lujo que la consciencia nos da y que nos permite crear civilización: vivir con causa. […] El problema es que hay jóvenes que ya son viejos, que están totalmente absorbidos por la dinámica consumista que ha impuesto la sociedad y viven vegetativamente; no cuestionan, solo transcurren. […] Pero la batalla es que la idea de cambiar el auto por uno más nuevo o el anhelo del viaje a Miami no los termine absorbiendo, y que puedan tener sentido de responsabilidad con la sociedad a la cual pertenecen. […] Y creo que hay dos maneras de morir: resignándose o luchando. […] La historia humana nos enseña que todo lo que se pudo lograr en materia de derechos y de conquistas a favor de la vida humana fue porque hubo gente que tuvo la capacidad de entregar buena parte de su existencia a la lucha por estas cosas. Nada cayó por regalo de los dioses; hay que tenerlo claro. […] Mirá, si andás por un monte, dormís de noche y madrugás, te va a sorprender que, en la madrugada, a media luz, casi todos los pájaros cantan y hablan…Y te da la impresión de que agradecen que pasó la noche, vino el día y están vivos. No tiene sentido la tristeza eterna, la sumisión eterna; todos los días amanece y hay que empezar de nuevo. El valor de la vida no está en triunfar; no hay ningún triunfo, porque al final nos espera siempre la muerte. El verdadero triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar en el sentido más prolífico que se pueda pensar, […] es tener capacidad de vencer a la desesperanza y no que la desesperanza te venza a ti".