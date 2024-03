Adiós, febrero loco

Que no te enteres del paso del tiempo, "Bilbo" (que vas a tu aire), no significa que los demás no suframos las inclemencias de las estaciones o que no hayamos soportado con resignación las veleidades de este febrero atormentado que acabamos de atravesar, cuya loquera pudo contagiar al más pintado. Mira, si no, las ocurrencias estrafalarias que anoté para ti: una serie de haikus emboscados y un frugal soneto compuesto a la remanguillé.

Olas gigantes, basiliscos en celo. Testosterona.

El Muro gime, ante el embate estalla. Espumas, grietas.

Un escándalo de arena, barro, pavor. Pánicos de agua.

La mar, los vientos, furias en alboroto: ¿Ciclogénesis?

Tras la galerna, calma, chicha, limoná, tantos estragos.

El apotegma: Si natura delira, un sacomano.

Gol, gol, gol, gol, gol son cinco puñaladas que rompen la voz.

Las princesitas de tristeza sonríen, enamoradas.

Que tú no tengas, qué tiene la princesa que tú no sientas.

Naturaleza desatada, violenta, domina, reina.

Febrero loco diagnostica el invierno: Aerofagias.

Lágrimas negras asoman en los puños de Coca-Cola.

Tímpanos ciegos, conciencias enlatadas, sordo horizonte.

Frente a la tele, proliferan manías: Onicofagias.

Culto a penates que trizan ergástulos de escuerzos mensos.

Púlpito y atril: Emesis seminales, verborrágicas.

Rilan palabras, te abofetean: Zas, zas, estrambóticas.

Los diccionarios se descojonan de ti, te vapulean.

Dice Vila-Matas que escribas tal que muerto antes de palmar.

Que se extinga ya febrero desquiciado, cese la ruina.

En un haiku no caben las borrascas

de este carnaval con tales avíos

que más parece cuaresma que líos

de lujurias. Embates de tarascas

que empujan a la gente hacia las tascas,

a resguardo de vendavales, fríos,

aguaceros, ventiscas, desvaríos.

Fundiéronse comparsas y hojarascas

en el fuego de tanta desolación:

no hubo desfiles, charangas, ni risa;

solo un soneto, parco de energía,

contra los horrores del vasto ciclón,

que ni alcanza el cuello de la camisa

al bramar, voz queda: cese porfía.