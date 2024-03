Gijón sola, 270.000 habitantes, no puede competir con urbes de un millón, tipo Ría de Bilbao o Sevilla, en tren metropolitano subterráneo o tamaño de los estadios. Sin embargo aquí se hizo un túnel para el metrotrén entre el Museo del Ferrocarril y la plaza de toros de El Bibio, que lleva 14 años sin uso e inundándose. Hubiera sido más lógico comenzar por mejorar los trenes de Cercanías entre Avilés, Gijón y Oviedo, arreglando la curva de Veriña por donde circulan a 50 por hora. En cambio, en La Coruña regeneraron las playas de Riazor y Orzán en los años noventa (la Dirección General de Puertos), en poco tiempo y por poco dinero; ahora en pleamar tienen 50 metros de arena seca en toda la ensenada. La Coruña y San Sebastián son ciudades más pequeñas que Gijón y tendrán mejor estadio. Cuando se quiere, se buscan soluciones aunque sean más modestas, pero asequibles.

Gastar mucho dinero en un estadio solo para tres partidos de un Mundial sería un dispendio, cosa distinta si hablamos de mejorar el recinto y entorno para los próximos 25 años en cuanto a fútbol, conciertos y eventos. Floro (PSOE) ha rectificado de oponerse a estudiar cifras y plantear alternativas. Moriyón (Foro) de momento ha procedido al revés: primero se acabó todo ya drásticamente, y después gotean cifras aún sin justificar. Vox lo quiere analizar, Izquierda Unida en contra y el Partido Popular de muleta de Moriyón. El Mundial 2030 no es el principal problema de Gijón. La cuestión es si esa estrategia del qué bien lo hacemos, porque no hacemos nada, se traslada a otras grandes inversiones: estación intermodal, Naval Gijón o tráfico subterráneo en el Muro de san Lorenzo.

Afirman en el plan «Gijón Futuro» (fruto del pacto de concertación social), con la colaboración público-privada para impulsar emprendimiento, crecimiento y empleo: ¿En qué se concretan? Si siguen con las monsergas de viviendas no, coches no, empresas no, centros comerciales no, hoteles no: ¿Creen que los millones caen del cielo, o de subir y subir impuestos que frenan el crecimiento económico? Llevan mareando la perdiz 20 años el partido A, el B y el C, con la excusa de 400 metros para aquí o para allá. Y cuando llegan las elecciones, a presentar bocetos de colorines muy bonitos, solo que sin calendarios ni presupuestos. Gobernar no es solo ocupar el poder y mandar, es molestarse en informarse y gestionar. Habrá que preguntarse si el futuro de Gijón pasa por los hechos, o solo por la retórica.