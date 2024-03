Larguezas diversas

Dos exdirectores del diario "El País" (¿ultras también?) se despachan de vez en cuando en sus artículos contra los modos del actual Gobierno. Lo han hecho de nuevo esta semana. Uno de ellos se refiere a ese "a la oposición se le va a hacer largo" con el que Sánchez nos resumió el futuro hace poco. Curioso. El campeón de la reconciliación y la convivencia no pudo evitar que se le escapara ese gusto pendenciero que le es tan querido. Conviviremos todos con la armonía que nos dicten, eso está claro, pero los del otro lado del muro recién alzado en nombre de la convivencia van a sufrir una eternidad. Esos millones de ultramontanos que leen con interés a dos exdirectores de "El País" se van a enterar de lo que vale un peine. La frase de Sánchez es imprecisa; la mentira y la arrogancia se hacen largas por definición. Y ahora, convertido Ábalos –poco ha recordado la prensa aquella frase suya de "a mí no me echa nadie"– en paradigma de unos modales políticos en crisis, sale García Page a mostrar su desagrado con la agilidad de un Robin Hood que suelta flechazos de rama en rama en su Sherwood manchego sin que esté claro cómo de numerosos son sus proscritos. Las discrepancias de Page tienen un fondo: quieren decir que el futuro de los socialistas está en peligro si se centran en la supervivencia del presente, pero Sánchez opina que sólo el presente cuenta. Tiene parte de razón; la gente olvida cosas y hay que adiestrarla en ese olvido. Esa apuesta por la banalidad colectiva es lo que marca, por ejemplo, la condescendencia casi académica con la que Adriana Lastra decía antes de julio que la amnistía no cabe en la Constitución. Nosotros somos los que sabemos, vosotros no os preocupéis; ése es el mensaje.

Puede que ese olvido salvador sea lo bastante espeso para dar la mentira por animal de compañía y mantener en sus sillones a quienes hoy los ocupan. (Bastan cinco minutos de zapping, con parada técnica en TVE, para descubrir qué detallista es la apuesta por nuestra imbecilidad). Pero también es verdad que se ha hecho evidente que algunos de los integrantes más iletrados de la comunidad han descubierto en la política un acomodo espléndido en el que lo único importante es no incurrir en el desagrado del mandamás. Eso es lo conmovedor de las advertencias de Page, que son empresariales: van dirigidas a las siglas de su partido para recordar que hay un mañana. Bueno, y que podría haber en España un cierto mal rollo latente entre mesetarios y periféricos que Sánchez no ha tenido en cuenta y en el que convendría no enredar. A ver qué pasa.