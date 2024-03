Por una Cultura pal Futuru

El mes pasáu hebo ciertes discrepancies nel ámbitu lliterariu de Xixón al asoleyase la programación completa del POEX 2024, ¿qué ocurrió? que partíos como IX-MP-IAS o asociaciones como Iniciativa Pol Asturianu o l’Asociación d’Escritores d’Asturies declararon que, nel mencionáu festival de poesía de Xixón, se "marxinaba" la llingua asturiana. L’organizador del festival, Jaime Priede espresó equí la so visión discrepante (y llexítima) ante ello y me prestaba dar tamién a min una opinión, agora que se calmaron les agües pa que lo que se faló estes selmanes, tenga un valir constructivu pal futuru y nun quede como un debate puntual y estéril. Faígolo como autor n’asturianu que siente un gran respetu tanto por Priede como pol proyectu del POEX, festival al qu’animo a dir esta selmana qu’entama; asina como respeto y pongo equí en valor, toles propuestes asemeyaes que faen de Xixón una ciudá de gran proyección cultural poles qu’hai de siguir apostando.

Nuna programación de más de veinte actividades como ye la del POEX 2024, señalar como escases no númerico trés intervenciones n’asturianu o gallego-asturiano ye más que razonable, lo diga quien lo diga. Siendo xustos tampoco n’otres ediciones yera muncho más amplia esta presencia y hubiera sido de xusticia dicilo anteriormente tamién. Seya como fuere, ye una cuestión na que taría bien enfotase más. Esi ye’l tema esactu y eso ye no qu’hai de trabayar nes siguientes ediciones pa que s’amplíe la presencia del idioma. Y, como confío na valía y sensibilidá de quienes tan al frente, tengo pa min qu’asina va ser.

La cuestión ye que, xeneralmente y non solo nel POEX, nun se nun se toma suficientemente en serio la presencia del asturianu nos espacios culturales públicos de Xixón y más nun momentu onde se ta atacando la creación en llingua asturiana per parte de representantes políticos mui concretos. Ye más, si tuviéramos na situación contraria, onde abundasen les declaraciones favoratibles y positives hacia l’asturianu, seguiría entrando no llóxico dientro de los planes de normalización llingüística, garantizar una presencia del idioma digna nestos y otros espacios. Ye una cuestión de respetu a la llei y a la cultura asturiana, ye una cuestión de conciencia llingüística que tien que dir más allá de quien gobierne na ciudá o de quien organice o tea detrás cualquiera de los sos eventos.

Tenemos d’entamar a falar con normalidá de blindar con cuotes la presencia del asturianu y gallego-asturiano nos ámbitos culturales. Les lleis y les cuotes, tan pa protexer a colectivos o manifestaciones vulnerables. Por ello, falar de que ye necesario que POEX, Semana Negra o Feria del Llibru (por citar dalgunos eventos) tienen de tener una responsabilidá y sensibilida col asturianu, como hacia munches otres cuestiones, nun me paez un desatín que choque col oxetivu d’ufiertar una lliteratura de calidá nos sos actos. Ye en buscar esi puntu mediu onde hai de desendolcar les polítiques culturales del país y onde hai de trabayar. Dende’l respetu polo propio, dende l’autoconocimientu y dende l’atención a tola diversidá. Y eso ye xustamente lo que se ta pidiendo, responsabilidá, sensibilidá y empatía. Por una cultura abierta, democrática y de tola xente de Xixón, arguyosa de lo que ye, consciente y que lleve na boca y ensin mieu y ensin complexos la palabra "Asturies", la palabra "País", la palabra "Futuru".