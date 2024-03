La ley de amnistía

La amnistía puede significar el cierre de la brecha abierta en Cataluña por un Rajoy español y muy español, que con el 155 como norma, y "Piolín" como amenaza, puso a los catalanes al borde de la secesión. Las decisiones de Rajoy, elevaron el porcentaje de independentistas hasta casi un cincuenta por ciento, cuando antes, apenas llegaban al treinta.

"La política hace extraños compañeros de cama", es una frase, usada por Churchill, con la que Fraga justificó algunos acuerdos. Ni Junts ni Puigdemont son fiables, Junts es heredero de Convergencia, un partido corrupto, que estableció como norma una comisión del "3 per cent" en cada adjudicación, y Puigdemont es un supremacista que huyó dejando en la estacada a sus colaboradores, pero en Europa, donde es diputado, han rechazado todos los intentos de incriminarle, y no hay nada contra él. Tienen la llave para que gobierne Sánchez, que es la única manera de volver a la normalidad anterior a Rajoy. Feijóo intentó el mismo pacto, "Junts es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda" dijo González Pons, y lo hubiera firmado si los números le hubieran cuadrado. Pactos a contracorriente ha habido siempre, y según el lado en que se esté se critica o celebra, pero son frecuentes. Sánchez no iba a dormir si pactaba con Podemos, lo hizo y no le fue mal. El PP pactó con Bildu siempre que le convino y lo hace con Vox sin ningún pudor. Feijóo no acaba de digerir que la victoria en las generales no basta para gobernar, que se precisa una mayoría parlamentaria que no alcanzó, y frustrado, con la soga de su partido amenazándole y exigido por el IBEX, despliega toda su artillería, crecido por la victoria en Galicia y el "caso Koldo", para hacer el mayor daño posible a Sánchez al que él y sus portavoces, uno tras otro, acusaron en sede parlamentaria de "saber y tapar" el caso sin aportar ni una prueba. Es la norma, acusaciones gratuitas, difamar sabiendo que siempre queda algo, aprovechar el ruido mediático para hacer más ruido. Feijóo justificó sus gravísimas acusaciones con un "Ha quedado claro que lo sabía". Lo dijo Blas, punto redondo.

Se aprobará la amnistía y Junts seguirá hablando de independencia cuidándose de no repetir errores. Lo de "España se rompe" lo han repetido tantas veces que ya es una letanía. A Europa no le preocupa la amnistía más allá de lo que lo haría cualquier ley de un estado miembro y las comparecencias del PP en los estamentos europeos nunca tuvieron eco ni credibilidad, en la última, González Pons pidiendo que Europa nos salve, ha estado patético, y a Ayuso todavía están intentando entenderla para traducirla. Decisiones judiciales discutibles, han obligado a mirar con lupa la redacción inicial y a reforzarla. Los ataques seguirán después de su aprobación, los populares la recurrirán para retrasar su aplicación y tener algo que ofrecer a sus electores en las europeas, donde el partido se juega mucho y Feijóo se lo juega todo. Al final, la amnistía, salpimentada con ETA y otros clásicos, les vendrá bien como argumento en la campaña a falta de otros méritos que presentar.